رئيس فولكس فاجن: إغلاق المصانع بحلول 2030 غير واقعي

استبعد الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكس فاجن الألمانية للسيارات، أوليفر بلومه، إغلاق أي من مصانع الشركة بحلول عام 2030.

وقال بلومه خلال مؤتمر هاتفي حول نتائج الربع الثاني اليوم الجمعة: "لدينا طرازات قيد الإنتاج في مصانعنا الحالية، لا سيما في ألمانيا، ونحن بحاجة إلى هذه الطرازات... ليس من الواقعي الحديث عن إغلاق مصانع بحلول عام 2030"، مؤكدا مجددا تصريحاته السابقة بأن هناك وسائل أكثر جدوى من إغلاق المصانع، مشيرا إلى أن الأولوية يجب أن تكون لتحسين القدرة التنافسية، والتي ستنبثق عنها بقية الخطوات.

وكانت فولكس فاجن قد أعلنت بالفعل اعتزامها شطب 50 ألف وظيفة في ألمانيا على مستوى المجموعة بحلول عام 2030، منها 35 ألف وظيفة في العلامة التجارية الأساسية، بينما تشمل الوظائف المتبقية شركاتها التابعة مثل أودي وبورشه. وقد وقع أكثر من 37 ألف موظف بالفعل على الاتفاقات الخاصة بهذه الخطة.

وبوجه عام، تشمل خطط التقشف الجديدة التي يعتزم بلومه تنفيذها إمكانية الاستغناء عن 50 ألف وظيفة إضافية وإغلاق أربعة مصانع إذا تعذر خفض التكاليف بوسائل أخرى.

كما تعتزم المجموعة خفض طاقتها الإنتاجية إلى نحو تسعة ملايين سيارة سنويا، أي أقل بمليون سيارة من المستوى الحالي، وبنحو ثلاثة ملايين سيارة مقارنة بما كان عليه الوضع قبل جائحة كورونا.

وإضافة إلى ذلك، تعتزم الشركة إلغاء عدد كبير من الطرازات وخيارات التجهيزات بهدف خفض النفقات.