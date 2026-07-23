الإمارات وجهة عالمية جاذبة للتقنيات المتقدمة

تعد الإمارات العربية المتحدة من أبرز الدول الرائدة عالمياً في تبني التقنيات المتقدمة، بفضل رؤيتها المستقبلية التي تركز على الابتكار والتحول الرقمي. فقد استثمرت الدولة بشكل كبير في تطوير البنية التحتية الرقمية، ودعم البحث العلمي، وإطلاق المبادرات الوطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، وتقنيات البلوك تشين.

كما وفرت بيئة تشريعية واستثمارية جاذبة للشركات العالمية ورواد الأعمال، مما جعلها مركزاً إقليمياً وعالمياً لتطوير واختبار أحدث التقنيات. وتسهم هذه الجهود في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، وتحسين جودة الحياة، وترسيخ مكانة الإمارات كوجهة رائدة للابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.

وتعد فولكس فاجن تيجوان الجديدة من أبرز سيارات الـSUV المدمجة، حيث جاءت بجيل جديد كلياً يجمع بين التصميم العصري، والتقنيات المتطورة، ومستويات أعلى من الأداء والأمان. وقد حصلت السيارة على تحديثات شاملة في التصميم الخارجي والداخلي، بالإضافة إلى تحسينات في المحرك وأنظمة القيادة.

وتتميز تيجوان الجديدة بتصميم أكثر جرأة وانسيابية، مع مصابيح LED أمامية وخلفية بتصميم حديث وشبك أمامي جديد وشعار مضيء في بعض الفئات وعجلات رياضية بقياسات تصل إلى 20 بوصة مع تحسين الديناميكية الهوائية لمنح السيارة مظهراً أكثر أناقة وكفاءة.

وتتوفر السيارة بمحرك سعة 2.0 لتر تيربو رباعي الأسطوانات وقوة تصل إلى 201 حصان وناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات مع نظام دفع أمامي، مع إمكانية اختيار نظام الدفع الرباعي 4Motion في بعض الفئات مع استهلاك وقود أفضل مقارنة بالجيل السابق بفضل تحسينات المحرك وخفض الوزن.

وتتميز المقصورة بالفخامة والتقنيات الحديثة، وتشمل: شاشة معلومات وترفيه قياس 12.9 بوصة، وتصل إلى 15 بوصة في الفئات الأعلى ولوحة عدادات رقمية بالكامل ودعم Apple CarPlay وAndroid Auto لاسلكيًا مع شحن لاسلكي للهواتف وخامات داخلية عالية الجودة مع إضاءة محيطية متعددة الألوان.

وتضم السيارة مجموعة متقدمة من أنظمة الأمان، منها: نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ ومثبت سرعة متكيف ومساعد الحفاظ على المسار ومراقبة النقطة العمياء وكاميرات وحساسات للمساعدة على الركن وحتى 10 وسائد هوائية في بعض الفئات.

وتعد فولكس فاجن تيجوان الجديدة خياراً مناسباً لمن يبحث عن سيارة SUV عائلية تجمع بين الأداء القوي، والتكنولوجيا الحديثة، والراحة، مع مستوى عالٍ من الأمان والتصميم الأنيق، مما يجعلها منافساً قوياً في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.