فولكس فاجن تطلق أول سياراتها ذاتية القيادة في الصين خلال 2027

تعتزم شركة فولكس فاجن الألمانية إطلاق أولى سياراتها المجهزة بتقنيات القيادة الذاتية من المستوى الثالث في السوق الصينية خلال النصف الثاني من عام 2027، في خطوة تستهدف تعزيز تنافسيتها في أكبر سوق للسيارات الذكية في العالم.

وقالت الشركة، اليوم الأربعاء، إن المركبات الجديدة ستتيح للسائقين تسليم التحكم الكامل للسيارة في ظروف محددة، مثل القيادة على الطرق السريعة، بما يتوافق مع معايير القيادة الذاتية من المستوى الثالث.

ولدعم هذا التوجه أعلنت فولكس فاجن توسيع شراكتها مع شركة هورايزون روبوتيكس الصينية، بما يمنح مشروعهما المشترك «كاريزون»، الذي تأسس عام 2022، إمكانية الوصول إلى نموذج الذكاء الاصطناعي المتطور الذي طورته الشركة الصينية.

وأوضحت فولكس فاجن أن هذه الخطوة ستسهم في تسريع تطوير أنظمة القيادة الذاتية وتعزيز قدراتها البرمجية، في وقت تتسابق فيه شركات السيارات العالمية لتطوير تقنيات القيادة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

وتتيح أنظمة القيادة الذاتية من المستوى الثالث للسائق رفع يديه عن المقود والتوقف مؤقتاً عن مراقبة الطريق في ظروف تشغيل محددة، بينما تتولى السيارة مسؤولية القيادة بشكل كامل، مع إمكانية استعادة السائق السيطرة عند الحاجة.

وتعد الصين من أكثر الأسواق تقدماً في تبنّي تقنيات القيادة الذاتية، حيث نجحت شركات محلية وعالمية في إدخال هذه الأنظمة إلى سيارات الفئة المتوسطة، فيما تواصل عدة شركات اختبار المركبات ذاتية القيادة على الطرق العامة.

كما تشغل مدن صينية بالفعل خدمات التاكسي الآلي التي تعمل دون سائق، ما يعزز مكانة الصين إحدى أبرز الأسواق العالمية في تطوير ونشر تقنيات التنقل الذكي.