تراجع كلفة امتلاك السيارات الكهربائية في ألمانيا

تراجعت التكلفة الفعلية لامتلاك السيارات الكهربائية العاملة بالبطاريات في ألمانيا بنسبة 18% خلال الفترة بين عامي 2020 و2025، وفق دراسة أجراها المجلس الدولي للنقل النظيف (ICCT) بالتعاون مع معهد فراونهوفر لأنظمة المعلومات، في مؤشر على تسارع تنافسية المركبات الكهربائية في أكبر سوق سيارات أوروبية.

وأظهرت الدراسة أن عدد طرازات السيارات الكهربائية المتاحة في السوق الألمانية تضاعف أكثر من أربع مرات خلال الفترة نفسها، مع تحسن ملحوظ في مواصفات المركبات من حيث مدى القيادة وقوة المحركات.

ورغم ارتفاع متوسط السعر الاسمي للسيارات الكهربائية العاملة بالبطاريات من نحو 37 ألف يورو في عام 2020 إلى حوالي 53 ألف يورو في 2025، أوضح الباحثون أن هذا الارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى تغير تركيبة السوق، مع زيادة حصة السيارات من الفئات المتوسطة والعليا إلى نحو 73% من إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية.

ولإجراء مقارنة دقيقة، حلل الباحثون تطور أسعار كل طراز على حدة، مع احتساب تأثير التضخم وعوامل مثل وزن السيارة، وقوة المحرك، ومدى السير بالشحنة الواحدة.

وأظهرت النتائج أن السيارات الكهربائية أصبحت، مقارنة بنظيراتها التقليدية، أقل تكلفة بنحو 18% بالقيمة الحقيقية خلال خمس سنوات، في حين ارتفعت أسعار السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي بنحو 2% بعد تعديلها وفق معدلات التضخم.

وقال بيتر موك، المسؤول في المجلس الدولي للنقل النظيف، إن سوق السيارات الكهربائية شهد تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، إذ باتت المركبات توفر مدى قيادة أطول وأداءً أعلى، بالتزامن مع انخفاض الأسعار الفعلية للطرازات المماثلة، ما يعكس الاتجاه المتسارع نحو التحول الكهربائي في صناعة السيارات الأوروبية.