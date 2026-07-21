تراجع كلفة امتلاك السيارات الكهربائية في ألمانيا

ورغم ارتفاع متوسط السعر الاسمي للسيارات الكهربائية العاملة بالبطاريات من نحو 37 ألف يورو في عام 2020 إلى حوالي 53 ألف يورو في 2025، أوضح الباحثون أن هذا الارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى تغير تركيبة السوق، مع زيادة حصة السيارات من الفئات المتوسطة والعليا إلى نحو 73% من إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية.
ولإجراء مقارنة دقيقة، حلل الباحثون تطور أسعار كل طراز على حدة، مع احتساب تأثير التضخم وعوامل مثل وزن السيارة، وقوة المحرك، ومدى السير بالشحنة الواحدة.
وأظهرت النتائج أن السيارات الكهربائية أصبحت، مقارنة بنظيراتها التقليدية، أقل تكلفة بنحو 18% بالقيمة الحقيقية خلال خمس سنوات، في حين ارتفعت أسعار السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي بنحو 2% بعد تعديلها وفق معدلات التضخم.
وقال بيتر موك، المسؤول في المجلس الدولي للنقل النظيف، إن سوق السيارات الكهربائية شهد تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، إذ باتت المركبات توفر مدى قيادة أطول وأداءً أعلى، بالتزامن مع انخفاض الأسعار الفعلية للطرازات المماثلة، ما يعكس الاتجاه المتسارع نحو التحول الكهربائي في صناعة السيارات الأوروبية.