عين لا تنام.. ماذا يخفي مصنعو السيارات خلف المرآة الوسطى؟

في ظل التكنولوجيا المتقدمة في عالم السيارات، يلفت الانتباه، وجود قطعة بلاستيكية سوداء مثبتة خلف المرآة الوسطى على الزجاج الأمامي للسيارة، يظن البعض أنها مجرد جزء من التصميم الداخلي أو غطاء لإخفاء الأسلاك، لكنها في الحقيقة تعد مركزاً تقنياً مهماً يحتوي على مجموعة من الكاميرات والمستشعرات التي تساعد السيارة على فهم الطريق المحيط بها.

نظام الأداس

هذه القطعة الصغيرة تعد جزءاً مهماً من منظومة "الأداس" وهي أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS)، وتمهد هذه التقنيات الطريق نحو السيارات الأكثر ذكاءً والقيادة شبه الذاتية، فمن خلال هذه المنطقة تراقب السيارة المسارات، والسيارات الأخرى، والمشاة، والعلامات المرورية، وتستخدم هذه البيانات لمساعدة السائق وتقليل احتمالات وقوع الحوادث وفق NAPA Echlin.

اختيار مكان تثبيت هذه الوحدة خلف المرآة الوسطى لم يأتِ بالصدفة، إذ يوفر هذا الموقع زاوية رؤية قريبة من مستوى عين السائق، ما يجعل الكاميرا قادرة على مراقبة الطريق من منظور مشابه لما يراه الإنسان أثناء القيادة، كما أن وجودها في الجزء العلوي من الزجاج يقلل من تعرضها للعوامل التي قد تعيق الرؤية مثل الغبار أو انعكاسات الضوء القوية.

مستشعرات الكترونية

توجد داخل هذا الغلاف الأسود كاميرا أمامية أو أكثر، إضافة إلى مستشعرات إلكترونية متطورة، وتستخدم هذه الكاميرات تقنيات معالجة الصور والذكاء الاصطناعي لتحليل المشاهد أمام السيارة، مثل اكتشاف السيارات المتوقفة، أو التعرف على خطوط الطريق، أو رصد الأشخاص الذين يعبرون أمام المركبة.

تحديد المسار

ومن أهم الوظائف التي تعتمد على هذه المستشعرات نظام الحفاظ على المسار، حيث تتابع الكاميرا الخطوط الأرضية وتنبّه السائق إذا بدأت السيارة بالخروج من مسارها دون قصد، وفي بعض السيارات يمكن للنظام التدخل بشكل محدود لتصحيح اتجاه المقود.

كما تساعد هذه الوحدة في تشغيل نظام الفرملة التلقائية عند الطوارئ، فهي تستطيع اكتشاف خطر الاصطدام الأمامي، سواء كان بسيارة أخرى أو أحد المشاة، ثم إرسال تنبيه للسائق أو تفعيل المكابح تلقائياً في بعض الحالات لتقليل شدة الحادث وفق ambarella.

قراءة إشارات المرور

تستخدم بعض السيارات هذه الكاميرات لقراءة إشارات المرور، مثل حدود السرعة، وربطها بأنظمة الملاحة والقيادة الذكية، كما يمكنها التحكم في المصابيح الأمامية العالية، فتقوم بتغيير الإضاءة تلقائياً عند اكتشاف سيارة قادمة في الاتجاه المقابل.

سر اللون الأسود

أما اللون الأسود للغطاء الخارجي فله سبب هندسي، وليس مجرد اختيار جمالي، فاللون الداكن يساعد على تقليل انعكاسات الضوء داخل الزجاج الأمامي، ويحسن جودة الصورة التي تلتقطها الكاميرا، كما يخفي المكونات الإلكترونية والأسلاك ويحافظ على الشكل الأنيق للمقصورة الداخلية.

ومع تطور صناعة السيارات، أصبحت هذه المنطقة أكثر أهمية، فبعض السيارات الفاخرة لا تكتفي بكاميرا واحدة خلف المرآة، بل تستخدم مجموعة من المستشعرات لمراقبة انتباه السائق، والتأكد من بقائه قادراً على التحكم في السيارة، إضافة إلى دعم أنظمة القيادة شبه الذاتية.

"عين إلكترونية"

ورغم صغر حجمها، فإن هذه القطعة البلاستيكية السوداء تمثل تحولاً كبيراً في عالم السيارات، فهي ليست مجرد غطاء مخفي، بل هي بمثابة "عين إلكترونية" تمنح السيارة القدرة على رؤية الطريق وتحليل المخاطر واتخاذ قرارات تساعد على جعل القيادة أكثر أمانًا.

ومع الاتجاه العالمي نحو السيارات الذكية، ستصبح هذه المستشعرات أكثر تطوراً، لتشكل جزءاً أساسياً من مستقبل النقل، حيث تتحول المركبات تدريجياً من وسائل نقل تقليدية إلى أنظمة ذكية قادرة على مساعدة الإنسان في كل لحظة أثناء الرحلة.