ما سر تزويد بعض الشاحنات القديمة بعصاتي تبديل للسرعات؟

قد يبدو مشهد وجود عصاتي تبديل للسرعات داخل بعض الشاحنات القديمة غريباً بالنسبة للسائقين اليوم، إلا أن هذا التصميم لم يكن استعراضاً هندسياً أو تعقيداً غير مبرر، بل جاء لحل مشكلة عملية تتعلق بنقل الأحمال الضخمة والحفاظ على أداء المحرك في أصعب ظروف القيادة.

ففي الوقت الذي تعتمد فيه معظم السيارات الحديثة على ناقل حركة أوتوماتيكي أو يدوي بسيط، كانت بعض الشاحنات الكلاسيكية مزودة بناقلَي حركة يعملان معاً، ما يمنح السائق عدداً كبيراً من نسب التروس قد يصل إلى 18 أو 24 سرعة، لتوفير عزم أكبر وتحكم أدق أثناء نقل البضائع الثقيلة.

يعتمد هذا النظام على وجود ناقل حركة رئيسي إلى جانب ناقل حركة مساعد، لكل منهما ذراع تبديل مستقلة.

ويبدأ السائق بتغيير السرعة باستخدام الذراع الرئيسية، ثم يستخدم الذراع الثانية لتقسيم كل سرعة إلى نطاقين مختلفين، وهو ما يعرف بـتقسيم التروس.

وبهذه الطريقة، لا تتحول الشاحنة من السرعة الأولى إلى الثانية مباشرة، بل يمكنها المرور بمرحلة وسطية، مثل: السرعة الأولى، الأولى (النطاق العالي)، الثانية، الثانية (النطاق العالي).

وهكذا يتضاعف عدد السرعات المتاحة، ما يمنح السائق مرونة أكبر في التحكم بقوة المحرك وسرعة المركبة.

فعلى سبيل المثال، إذا كان ناقل الحركة الرئيسي يضم 6 سرعات، بينما يوفر الناقل المساعد 4 نسب إضافية، فإن عدد السرعات الفعلي قد يصل إلى 24 سرعة أمامية.

ورغم ارتباط هذا النظام بالشاحنات، فإنه استخدم أيضاً في بعض السيارات.

ففي أواخر سبعينيات القرن الماضي، طرحت شركة ميتسوبيشي سيارة Mirage المزودة بناقل حركة مزدوج، حيث احتوت على ذراع إضافية تحمل وضعي Power وEconomy.

وكان السائق يستطيع الاختيار بين نمط يوفر أداءً أعلى ودوراناً أكبر للمحرك، وآخر يركز على الاقتصاد في استهلاك الوقود، ليصبح ناقل الحركة فعلياً مكوناً من ثماني سرعات بدلاً من أربع.

حمولات ضخمة

يكمن السبب الرئيسي في طبيعة عمل الشاحنات الثقيلة.

فعند نقل أخشاب أو معدات أو حمولات ضخمة عبر طرق جبلية أو منحدرات طويلة، يحتاج المحرك إلى البقاء ضمن نطاق دوران معين يحقق أعلى مستويات العزم والقوة.

وكلما زاد عدد نسب التروس، تمكن السائق من ضبط سرعة الشاحنة بدقة أكبر، مع الحفاظ على المحرك في أفضل نطاق تشغيلي دون فقدان القوة أو تعرضه للإجهاد.

وتستخدم السرعات المنخفضة لتسلق المرتفعات أو الانطلاق بالأحمال الثقيلة، بينما تخصص السرعات العالية للسير على الطرق السريعة بعد تجاوز المناطق الوعرة.

هل كان السائق يستخدم جميع السرعات؟

ورغم أن بعض هذه الشاحنات كانت تضم 18 سرعة أمامية أو أكثر، فإن السائق لم يكن مضطراً إلى استخدامها جميعاً في كل رحلة.

فإذا كانت الشاحنة تسير من دون حمولة، فقد يكتفي باستخدام عدد محدود من السرعات العالية، بينما تتطلب الحمولة الكاملة الاستفادة من معظم نسب التروس للحصول على أفضل أداء واستهلاك للوقود.

ولهذا السبب كان السائقون يختارون السرعات المناسبة وفقاً لوزن الحمولة وطبيعة الطريق، وليس وفق تسلسل ثابت.

مع تطور صناعة المركبات، ظهرت نواقل الحركة الحديثة متعددة السرعات، ثم أنظمة النقل الأوتوماتيكية والآلية التي أصبحت قادرة على توفير العدد نفسه تقريباً من نسب التروس، لكن من خلال ذراع واحدة أو حتى من دون تدخل السائق.

ورغم اختفاء نظام العصاتين من معظم الشاحنات الحديثة، فإنه يبقى شاهداً على مرحلة مهمة من تطور هندسة المركبات الثقيلة، عندما كانت زيادة عدد السرعات تمثل الحل الأمثل لنقل الأحمال الضخمة بكفاءة وأمان، قبل أن تتولى الإلكترونيات وأنظمة التحكم الذكية هذه المهمة.