تويوتا ونيسان ولاند روفر تتصدر اهتمام المشترين في الإمارات خلال النصف الأول

كشفت أحدث بيانات البحث الصادرة عن «دوبيزل»، أكبر منصة للسيارات في الإمارات، عن استمرار الزخم القوي لسوق سيارات الدفع الرباعي، خلال النصف الأول من عام 2026، مع تزايد اهتمام المشترين بالمركبات التي توفر مزيجاً من الرحابة والاعتمادية، وتعدد الاستخدامات، بما يتماشى مع احتياجات العائلات وأنماط الحياة المتنوعة في الدولة.

وأظهر تحليل مشاهدات إعلانات سيارات الدفع الرباعي على منصة «دوبيزل» خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026 أن المشترين أصبحوا أكثر تركيزاً على المساحات الداخلية الواسعة، والاعتمادية، والقيمة عند إعادة البيع، إلى جانب الأداء القوي والقدرة على الاستخدام اليومي والرحلات الطويلة، وهو ما يعكس تحولاً نحو قرارات شراء أكثر استدامة.

وتصدرت تويوتا قائمة العلامات التجارية الأكثر جذباً لاهتمام الباحثين عن سيارات الدفع الرباعي، بأكثر من 10.4 ملايين مشاهدة، تلتها نيسان بـ 8.6 ملايين مشاهدة، ثم لاند روفر بـ 7.2 ملايين مشاهدة، ومرسيدس-بنز بـ 6 ملايين مشاهدة، فيما جاءت بي إم دبليو في المرتبة الخامسة بنحو 3.5 ملايين مشاهدة.

أما على مستوى الطرازات فقد حافظت نيسان باترول على صدارة السيارات الأكثر مشاهدة على المنصة بأكثر من 4.1 ملايين مشاهدة خلال النصف الأول من العام، تلتها تويوتا لاند كروزر، ثم مرسيدس-بنز G-Class، ورينج روفر، ولاند روفر ديفندر، لتؤكد هذه الطرازات مكانتها كونها أكثر الخيارات جذباً للمشترين في السوق الإماراتي.

وتعكس النتائج استمرار تفضيل المستهلكين في الإمارات لسيارات الدفع الرباعي كبيرة الحجم، لما توفره من راحة ومساحات داخلية واسعة واعتمادية عالية، إلى جانب ملاءمتها للحياة اليومية والرحلات العائلية والأنشطة الخارجية، مع الاحتفاظ بقيمة قوية عند إعادة البيع.

راحة واعتمادية

وقال شريف مجدي، مدير المبيعات في «دوبيزل» للسيارات: «يعكس الإقبال المتواصل على سيارات الدفع الرباعي العائلية تغيراً واضحاً في أولويات المشترين في دولة الإمارات، حيث أصبحوا يبحثون عن مركبات تجمع بين الراحة والاعتمادية، وتعدد الاستخدامات والقيمة طويلة الأجل، بدلاً من التركيز على المواصفات التقليدية فقط»، كما أظهرت البيانات استمرار الطلب على سيارات الدفع الرباعي الفاخرة، مثل مرسيدس-بنز G-Class ورينج روفر ولاند روفر ديفندر، في مؤشر على أن شريحة واسعة من المشترين لا تزال تبحث عن التوازن بين الفخامة والأداء العملي والتقنيات المتطورة.