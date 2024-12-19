تويوتا تخفض سعر سيارتها الكهربائية بي.زد4 إكس بنحو 6000 دولار

قررت مجموعة تويوتا موتور كورب اليابانية أكبر منتجسيارات في العالم من حيث المبيعات خفض سعر البيع بالتجزئة المقترح لسيارتها الكهربائية بي.زد4 إكس في العام المقبل بما يصل إلى 6000 دولار.

يبدأ السعر المقترح للفئةإكس.إل.إي ذات الجر الأمامي من 37070 دولارابانخفاض نسبته 14% تقريبا عن السعر الحالي، في حين يبدأ سعر الفئة بي.زد4 إكسليمتد من 8ر41 ألف دولار بخفض قدره 5380 دولارا، في حين يبدأ سعر السيارة من فئة إكس.إل.إي ذات الدفع الرباعي من 15ر39 ألف دولار.

كما قدمت الشركة فئة أخرى من هذاالطراز باسم نايت شيد وتتضمن مجموعة من الخصائص الجديدة ونسخة محسنة من تكنولوجيامساعدة السائق.

تتميز السيارة نايت شيدبلمسات تصميم فريدة وتصميم مستقبلي مع خيارات ثنائية الألوان أو تصميم خارجي أسودبالكامل.

في الوقت نفسه فإن إصدار 2025 منالفئة بي.زد4 إكس ليمتد سيكون مزودا بثلاث خصائص إضافية لمساعدة السائق وتشملخاصية المساعدة في الازدحام المروري، ومساعدة تغيير الحارة المرورية، والتحذير منحركة المرور الأمامية.