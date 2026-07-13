نصائح ذهبية.. كيف تحمي سيارتك من حرارة الصيف؟

مع اشتداد حرارة الصيف، لا تواجه أجسامنا فقط موجات الطقس القاسية، بل تتحمل السيارات أيضا ضغوطا كبيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتعرض المستمر لأشعة الشمس. ويحذر خبراء السيارات من أن الإهمال خلال هذا الموسم قد يؤدي إلى أعطال مفاجئة، خاصة في البطارية والمحرك والإطارات ونظام التكييف، مؤكدين أن خطوات بسيطة للصيانة يمكن أن تحافظ على السيارة وتجنب السائق تكاليف إصلاح مرتفعة.

وتؤكد مؤسسة (AAA) الأمريكية لخدمات السيارات أن ارتفاع درجات الحرارة يمثل تحديا كبيرا للسيارات، إذ يمكن أن يؤثر سلبا على البطارية ونظام التبريد والإطارات، ويزيد احتمالات التعرض لأعطال مفاجئة، خاصة أثناء الرحلات الطويلة.

وتوصي المؤسسة السائقين بإجراء فحوصات دورية قبل اشتداد موجات الحر، تشمل التأكد من سلامة البطارية، ومستويات السوائل، وضغط الإطارات، ونظام التكييف. كما تحذر من ترك الأطفال أو الحيوانات داخل سيارة متوقفة تحت أشعة الشمس، لأن درجات الحرارة داخل المقصورة قد ترتفع بسرعة إلى مستويات خطيرة.

البطارية.. أول ضحايا الحرارة المرتفعة

تعد بطارية السيارة من أكثر الأجزاء تأثرا بالحرارة، إذ تسرّع درجات الحرارة العالية التفاعلات الكيميائية داخلها، ما قد يؤدي إلى ضعف قدرتها وقصر عمرها الافتراضي.

وينصح الخبراء بفحص البطارية بانتظام، والتأكد من نظافة الأقطاب وعدم وجود تآكل أو تسرب، خصوصا قبل السفر لمسافات طويلة، لأن تعطل البطارية قد يحدث بشكل مفاجئ ويترك السائق عالقًا على الطريق.

نظام تبريد المحرك.. خط الدفاع الأول

يعمل نظام التبريد على منع ارتفاع حرارة المحرك، لذلك يصبح الاهتمام به أمرا ضروريا خلال فصل الصيف. ويجب التأكد من مستوى سائل التبريد، وفحص الردياتير والخراطيم للتأكد من عدم وجود تسربات.

وفي حال ارتفاع مؤشر حرارة المحرك، يحذر المختصون من مواصلة القيادة، لأن ذلك قد يؤدي إلى أضرار كبيرة في المحرك، وقد تصل تكلفة إصلاحها إلى مبالغ مرتفعة.

الإطارات.. خطر لا يظهر بسهولة

تتعرض الإطارات لاختبارات قاسية خلال الصيف بسبب حرارة الأسفلت، إذ يمكن أن يؤدي ارتفاع درجة الحرارة مع ضغط هواء غير مناسب إلى زيادة احتمالات التلف أو الانفجار.

لذلك يوصي الخبراء بفحص ضغط الإطارات وهي باردة، والالتزام بالضغط الموصى به من الشركة المصنعة، إضافة إلى التأكد من عدم وجود تشققات أو علامات تآكل، خاصة قبل الرحلات الطويلة.

كيف تجعل مقصورة السيارة أقل حرارة؟

قد تتحول السيارة المتوقفة تحت الشمس إلى مساحة شديدة السخونة خلال وقت قصير، ما يجعل الدخول إليها تجربة مزعجة ويزيد العبء على نظام التكييف.

ولتقليل الحرارة، ينصح باستخدام عاكس الشمس على الزجاج الأمامي، وركن السيارة في الظل قدر الإمكان. كما يُفضل فتح النوافذ أو الأبواب لبضع ثوانٍ قبل تشغيل المكيف لطرد الهواء الساخن المتجمع داخل المقصورة.

المكيف.. لا تنتظر حتى يتوقف عن العمل

مع ارتفاع درجات الحرارة، يصبح نظام التكييف من أهم أنظمة السيارة. ويؤكد الخبراء أهمية تنظيف أو تغيير فلتر الهواء وفحص مستوى غاز التبريد عند ملاحظة ضعف التبريد.

كما أن تشغيل المكيف بكفاءة يعتمد على الصيانة الدورية، وليس فقط على رفع قوة التبريد عند الحاجة، لأن إهمال النظام قد يؤدي إلى أعطال مكلفة.

الشمس تهدد الطلاء والمقصورة الداخلية

لا تقتصر أضرار الحرارة على الأجزاء الميكانيكية، فالتعرض الطويل للشمس قد يؤثر على لون الطلاء، ويتسبب في تشقق بعض المواد داخل المقصورة مثل لوحة القيادة والمقاعد.

ولهذا يُنصح باستخدام أغطية حماية مناسبة، وتنظيف السيارة بانتظام، واستخدام منتجات مخصصة لحماية الأسطح من تأثير الأشعة فوق البنفسجية.

الوقاية توفر المال والوقت

يرى خبراء السيارات أن أفضل طريقة لمواجهة حرارة الصيف هي الصيانة الوقائية، فالفحص الدوري للبطارية والزيوت وسائل التبريد والإطارات قد يمنع أعطالًا خطيرة أثناء القيادة.