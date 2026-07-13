ميتسوبيشي تتصدر شركات اليابان بقيمة سوقية تتجاوز تويوتا لأول مرة منذ 1986

شهدت سوق الأسهم اليابانية تحولاً تاريخياً غير مسبوق اليوم الاثنين؛ إذ صعدت مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جي» المالية (MUFG)، لتصبح الشركة الأعلى قيمة سوقية في اليابان لأول مرة في تاريخها، متفوقة على عملاق صناعة السيارات «تويوتا» وصانع رقاقات الذاكرة العالمي «كيوكسيا»، وفقاً لفاينانس بيج جو.

وجاء هذا الصعود المدفوع بـ«تطبيع أسعار الفائدة» لينهي حقبة العقود الثلاثة الضائعة والاقتصادات الصفرية.

وقفز سهم المجموعة المصرفية العملاقة بنحو 3% خلال التداولات الفورية في بورصة طوكيو، ليسجّل مستوى قياسياً غير مسبوق عند 3,564 ين (نحو 22.00 دولار أمريكي).

ودفع هذا الارتفاع القيمة السوقية للمجموعة لتتجاوز عتبة 42 تريليون ين (ما يعادل 259.3 مليار دولار أمريكي)، ليعيد إلى الأذهان حقبة «اقتصاد الفقاعة»؛ إذ تعد هذه المرة الأولى منذ نحو 40 عاماً -وتحديداً منذ صدارة بنك «سوميتومو» عام 1986- التي يعتلي فيها بنك مالي قمة هرم الشركات اليابانية.

وفي المقابل، شهدت أسهم المنافسين التقليديين على الصدارة أداءً باهتاً وانكماشاً في قيمها السوقية؛ حيث تراجع سهم شركة «تويوتا موتور» بنسبة 0.4% لتستقر قيمتها الرأسمالية عند 40.9 تريليون ين (نحو 252.5 مليار دولار أمريكي)، بينما تعرض سهم عملاق أشباه الموصلات «كيوكسيا القابضة» لانتكاسة حادة بهبوطه بأكثر من 8%، لتنكمش قيمته السوقية إلى (38.5 تريليون ين) نحو 237.7 مليار دولار أمريكي، ويتخلى كلاهما عن العرش للمجموعة المالية.

وأوضح خبراء أسواق المال أن الوقود الأساسي الذي أشعل هذه الطفرة السعرية لأسهم القطاع المصرفي يكمن في التوقعات الراسخة بشأن مواصلة بنك اليابان المركزي مسار رفع أسعار الفائدة، وهي خطوة تمنح البنوك نفوذاً تمويلياً وهوامش ربحية ضخمة بعد سنوات من المعاناة تحت وطأة الفائدة فائقة الانخفاض.

وتُقدّر مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جي» أن كل زيادة بمقدار 0.25 نقطة مئوية في سعر الفائدة السيادية ستنعكس إيجاباً على أرباحها الصافية بزيادة تعادل 180 مليار ين.

ويدعم هذا التدفق الرأسمالي الاستثماري نحو أسهم البنك توقعات متميزة للملاءة الائتمانية للمجموعة؛ إذ تستهدف في ميزانيتها للسنة المالية 2026 (التي تنتهي في مارس 2027) تحقيق صافي أرباح مجمعة قياسية تصل إلى 2.7 تريليون ين (نحو 16.7 مليار دولار أمريكي)، بارتفاع نسبته 11.2% عن العام السابق، وذلك تحت فرضية استقرار أسعار الفائدة السيادية للمركزي حول مستوى 1%.

ويرى محللون أنه في حال انحسار المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، فإن النتائج الفعلية المدعومة بفوائد الرفع قد تتجاوز بكثير التقديرات المتفائلة الحالية.

واختتم التقرير برصد وتيرة تبدل تيجان الصدارة السريعة في البورصة اليابانية مؤخراً؛ حيث انتزع عملاق التكنولوجيا «سوف تبرنك» الصدارة من تويوتا في مطلع يونيو الماضي لأول مرة منذ 22 عاماً، قبل أن تقتنصها «كيوكسيا» بدعم من طفرة الذكاء الاصطناعي في منتصف الشهر ذاته، لينتقل الوشاح اليوم إلى القطاع المالي التقليدي.

ويعكس هذا التدوير السريع لرؤوس الأموال التحولات الكلية للاقتصاد الياباني؛ من التصنيع التصديري (تويوتا) إلى التكنولوجيا المتقدمة (كيوكسيا)، وصولاً إلى العهد الجديد المدار بأسعار الفائدة العادلة.