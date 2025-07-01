رينو تخسر 11.2 مليار دولار عن النصف الأول على صلة بحصتها في نيسان

قالت شركة رينو الفرنسية لتصنيع السيارات اليوم الثلاثاء إنها ستعلن عن خسارة غير نقدية تقدر بنحو 9.5 مليارات يورو (11.20 مليار دولار) على صلة بحصتها في نيسان موتور عن النصف الأول بعد تعديل الطريقة التي تحسب بها الاستثمار.

وقالت رينو، التي تمتلك حصة 35.7% في نيسان، إن أي تغيير في قيمة الحصة في المستقبل سيتم تسجيله مباشرة ضمن حقوق الملكية وتقييمه بناءً على سعر سهم نيسان دون أي تأثير على صافي الدخل.

يأتي التعديل، الذي قالت أيضاً إنه لن يكون له أي تأثير على توزيعات الأرباح التي تدفعها رينو، بعد أن اتفقت الشركتان على تخفيف الارتباط بينهما وتعديل شراكة مستمرة منذ عقدين بما يساعد في دعم تعافي الشركة اليابانية.