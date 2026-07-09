«هوندا» تستدعي 325.6 ألف سيارة «أوديسي» بسبب خلل في كاميرا الرؤية الخلفية

وسّعت شركة هوندا موتور أمريكا، التابعة لشركة هوندا موتور اليابانية، نطاق إجراءات السلامة لديها بإعلان استدعاء نحو 325.6 ألف سيارة من طراز أوديسي في الولايات المتحدة، بعد اكتشاف خلل محتمل في كاميرا الرؤية الخلفية قد يؤثر في قدرة السائق على الرؤية أثناء الرجوع إلى الخلف، بما يزيد من مخاطر وقوع الحوادث.

وأوضحت الإدارة الوطنية الأمريكية للسلامة المرورية على الطرق السريعة (NHTSA) أن الاستدعاء يشمل سيارات هوندا أوديسي من موديلات 2018 و2019 و2020، مشيرة إلى أن المشكلة ترتبط بإمكانية تسرب المياه إلى كاميرا الرؤية الخلفية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعطلها أو انقطاع الصورة أو عدم ظهورها على شاشة العرض داخل السيارة عند استخدام ناقل الحركة للوضع الخلفي.

وأضافت الإدارة أن غياب صورة الكاميرا الخلفية قد يحجب رؤية المنطقة الواقعة خلف المركبة، ما يرفع احتمالات الاصطدام بالأشخاص أو الأجسام أثناء المناورة، وهو ما يمثل خطراً على السلامة ويستدعي اتخاذ إجراءات تصحيحية.

وبحسب إشعار الاستدعاء، ستتولى وكلاء هوندا في مختلف أنحاء الولايات المتحدة فحص المركبات المتأثرة واستبدال كاميرات الرؤية الخلفية المعيبة مجاناً، دون تحميل المالكين أي تكاليف، على أن يتم إخطار أصحاب السيارات المشمولة بالاستدعاء بمواعيد تنفيذ أعمال الإصلاح.

ويأتي هذا الاستدعاء ضمن الإجراءات الدورية التي تتخذها شركات صناعة السيارات لمعالجة العيوب الفنية المحتملة والامتثال لمتطلبات السلامة، في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تزايداً في حملات استدعاء المركبات لمعالجة الأعطال المرتبطة بالأنظمة الإلكترونية ومكونات السلامة.