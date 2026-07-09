«فيات» تطلق سيارة كهربائية بـ 14 ألف دولار في أمريكا

أطلقت شركة «فيات» الإيطالية التابعة لمجموعة صناعة السيارات متعددة الجنسية ستيلانتس سيارتها الكهربائية كلياً الصغيرة «فيات توبولينو» في السوق الأمريكية لتدخل سوق وسائل النقل الخفيفة الصغيرة في الولايات المتحدة.

وتعتزم الشركة طرح كميات محدودة من السيارتين «فيات توبولينو 2026» و«توبولينو دولتشي فيتا» عبر مجموعة وكلاء محددين بسعر تجزئة، يبدأ من 13.995 دولاراً من دون حساب تكلفة الشحن.

تعمل «توبولينو» المصممة سيارة كهربائية بطيئة للعمل في الأحياء السكنية والمنتجعات ببطارية ليثيوم بقدرة 5.4 كيلووات، ليصل مداها إلى 46 ميلاً قبل الحاجة إلى إعادة شحنها. وتصل السرعة القصوى إلى 19 ميلاً في الساعة، ويمكن أن تزيد إلى 25 ميلاً في الساعة مع إضافة نظام «المركبة منخفضة السرعة» (إل.إس.في) المنتظر طرحه في أواخر الصيف الحالي، بما يجعل السيارات مؤهلة للسير على الطرق السريعة.

ويتم طرح السيارة في فئتين الأولى «توبولينو» والثانية «توبولينو دولتشي فيتا»، وتتميز بتصميم مستوحى من الطراز الإيطالي، بما في ذلك هيكل خارجي بلون «فيردي فيتا»، وعجلات مقاس 14 بوصة بأغطية عتيقة، وإضاءة بتكنولوجيا الصمام الضوئي الثنائي، وسقف زجاجي شفاف أو سقف قماشي قابل للطي، حسب الطراز.

يبلغ عرض «توبولينو» 4 أقدام و7 بوصات، وطولها 8 أقدام و3 بوصات، وارتفاعها 5 أقدام وبوصة واحدة، ووزنها 1073 رطلاً. ويمكن إعادة شحن بطارياتها بالكامل خلال حوالي 5 ساعات باستخدام شاحن بقدرة 2.3 كيلووات.