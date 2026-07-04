موجة الحر لا ترحم السيارات.. كيف تتجنب الأعطال قبل فوات الأوان؟

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، لا تقتصر مخاطر موجات الحر على الأشخاص فقط، بل تمتد إلى السيارات التي تصبح أكثر عرضة للأعطال المفاجئة، خاصة أثناء الرحلات الطويلة، لذلك، ينصح خبراء السيارات بالاستعداد جيداً قبل الانطلاق، من خلال إجراء فحوصات أساسية وتجهيز حقيبة طوارئ لاستخدامها في حال توقف المركبة.

ويؤكد خبراء السلامة المرورية أن الوقاية تبدأ قبل تشغيل المحرك، إذ ينبغي التأكد من مستوى زيت المحرك وسائل التبريد، وفحص كفاءة نظام تكييف الهواء، لأن ارتفاع حرارة المحرك يعد من أكثر أسباب الأعطال شيوعاً خلال موجات الحر.

كما ينصح بركن السيارة في أماكن مظللة كلما أمكن، واستخدام حاجب الشمس للزجاج الأمامي، وتغطية المقاعد والأسطح الداخلية المعرضة للشمس، ما يساعد على خفض درجة حرارة المقصورة ويقلل الضغط على نظام التكييف عند بدء القيادة وفق موقع راك.

وقبل الانطلاق، يُفضل فتح النوافذ لدقائق لتهوية المقصورة والتخلص من الهواء الساخن، ثم تشغيل المكيف مع استخدام وضع إعادة تدوير الهواء، الذي يساعد على تبريد السيارة بسرعة أكبر مع تقليل استهلاك الطاقة.

ويحذر المختصون من الانطلاق في الرحلات الطويلة دون تجهيز حقيبة طوارئ تحتوي على مياه شرب كافية لجميع الركاب، ووجبات خفيفة غير قابلة للتلف، وقبعات أو مظلات للوقاية من الشمس، وواقي شمس، وأدوية ضرورية، إضافة إلى هاتف محمول مشحون بالكامل، فضلاً عن توفير الماء والطعام للحيوانات الأليفة عند السفر معها.

وفي حال تعرض السيارة لعطل أثناء موجة الحر، ينصح بالبقاء في مكان آمن بعيداً عن حركة المرور، والاحتماء بالظل قدر الإمكان، مع الحفاظ على شرب المياه بانتظام حتى وصول المساعدة.

كما يلفت الخبراء إلى أن درجات الحرارة المرتفعة تؤثر أيضاً في الطرق نفسها، إذ قد تصبح طبقات الأسفلت أكثر ليونة، ما يقلل من تماسك الإطارات ويستدعي قيادة أكثر حذراً، خاصة خلال ساعات الظهيرة.

ويؤكد مختصون أن اتباع هذه الإجراءات البسيطة لا يحسن راحة القيادة فحسب، بل يقلل أيضاً من احتمالات تعطل السيارة ويجعل التنقل أكثر أماناً خلال فترات الحر الشديد، التي أصبحت أكثر تكراراً في العديد من دول العالم