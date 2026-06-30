لماذا لم يعد اللون الأخضر دليلاً على الديزل؟

يعتقد كثير من السائقين أن اللون الأخضر في محطات الوقود يعني دائماً وقود الديزل، إلا أن هذا الاعتقاد لم يعد صحيحاً في كثير من الدول، خاصة في الولايات المتحدة، حيث قد تشير المضخة الخضراء إلى أنواع مختلفة من الوقود، ما يزيد من احتمالات الوقوع في خطأ قد يؤدي إلى أضرار جسيمة في المحرك.

ويؤكد خبراء السيارات أن الاعتماد على لون المضخة وحده لم يعد وسيلة موثوقة لتحديد نوع الوقود، وأن قراءة الملصقات التعريفية أصبحت الخطوة الأهم قبل تعبئة خزان السيارة.

بنزين عادي

في الماضي، كانت ألوان مقابض مضخات الوقود تساعد السائقين على التمييز بين أنواع الوقود المختلفة؛ إذ كان اللون الأسود يُستخدم غالباً للبنزين العادي، بينما خُصص اللون الأخضر في كثير من المحطات للديزل.

لكن مع مرور الوقت، لم يعد هناك نظام موحد يفرض استخدام ألوان محددة لمضخات الوقود، وأصبحت شركات الوقود تختار الألوان بما يتناسب مع هويتها التجارية أو سياساتها التسويقية.

فعلى سبيل المثال، تستخدم بعض الشركات اللون الأخضر في شعارها أو تصميم محطاتها، ما يجعل بعض مضخات البنزين تحمل اللون نفسه الذي ارتبط سابقاً بالديزل.

قد يؤدي الاعتماد على لون المضخة إلى اختيار الوقود الخطأ، وهو خطأ قد يتسبب في أعطال ميكانيكية باهظة التكلفة.

إصلاحات مكلفة

ويحذر المختصون من أن تعبئة سيارة تعمل بالبنزين بوقود الديزل، أو العكس، قد يؤدي إلى تلف أجزاء مهمة في نظام الوقود والمحرك، وقد يتطلب إصلاحات مكلفة إذا تم تشغيل السيارة قبل تفريغ الوقود غير المناسب.

لذلك، ينصح الخبراء بعدم الاعتماد على اللون أو شكل المضخة، بل قراءة اسم الوقود المكتوب بوضوح على المضخة قبل بدء التعبئة.

كان حجم فوهة مضخة الديزل في السابق أكبر من فتحة تعبئة سيارات البنزين، ما كان يمنع السائق من ارتكاب الخطأ بسهولة.

إلا أن التطورات في تصميم محطات الوقود واختلاف المعدات بين الشركات جعلت هذا الفارق أقل وضوحاً، لذلك لم يعد شكل الفوهة أو حجمها وسيلة مضمونة للتعرف على نوع الوقود.

ملصقات واضحة

وتفرض الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة على محطات الوقود وضع ملصقات واضحة تحدد نوع الوقود ومواصفاته، بهدف حماية المستهلكين ومنع الأخطاء التي قد تؤدي إلى تلف المركبات.

كما تخضع المحطات لمعايير صارمة تتعلق بتخزين الوقود في الخزانات الأرضية، وأنظمة منع التسرب، وإجراءات السلامة البيئية، لضمان جودة الوقود وسلامة عمليات التزود به.

نصيحة للسائقين

يشدد الخبراء على أن أفضل وسيلة لتجنب الأخطاء هي عدم الوثوق بلون المضخة مهما بدا مألوفاً، والتأكد دائماً من قراءة نوع الوقود المكتوب على المضخة أو سؤال موظف المحطة عند وجود أي شك.

فثوانٍ قليلة تقضيها في التحقق من الملصق قد توفر عليك إصلاحات قد تصل تكلفتها إلى آلاف الدولارات، وتحمي محرك سيارتك من أضرار يمكن تجنبها بسهولة.