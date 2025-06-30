«فينفاست» تخطط لإنتاج مليون سيارة كهربائية

بدأت شركة فينفاست الفيتنامية، المصنعة للسيارات الكهربائية، أمس، تشغيل مصنعها المحلي الثاني، في خطوة تهدف إلى زيادة إنتاج الطرازات الصغيرة المخصصة للمدن، رغم التحديات التي تواجهها في خطط التوسع الخارجي.

ويقع المصنع الجديد في إقليم هاتين وسط البلاد، ويغطي مساحة تبلغ 36 هكتاراً (ما يعادل 90 فداناً)، بطاقة إنتاجية أولية تقدر بـ200 ألف وحدة سنوياً، بحسب بيان صادر عن الشركة.

يأتي هذا التطور بينما تواجه الشركة تأخيرات في تنفيذ مصانعها الدولية، خصوصاً في السوق الأمريكية، إذ أعلنت «فينفاست» في وقت سابق عن تأجيل بدء تشغيل مصنعها هناك حتى عام 2028.

وعلى الجانب الآخر، من المتوقع أن يبدأ مصنعها في الهند عمليات التجميع خلال الشهر المقبل، فيما تعمل على إنشاء منشآت أخرى في إندونيسيا.

وبالمقارنة، فإن مصنع الشركة الرئيسي في مدينة هايفونغ شمال البلاد مصمم للوصول إلى طاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 950 ألف سيارة بحلول العام المقبل.

وقال «نغوين فيت كوانغ»، الرئيس التنفيذي لشركة «فين غروب» المالكة لفينفاست: إن «تشغيل مصنع هاتين سيسهم في تحقيق هدف الشركة بإنتاج مليون سيارة سنوياً لتلبية الطلب المتزايد محلياً ودولياً». وكانت الشركة قد أعلنت عن هدفها لتسليم 200 ألف سيارة في عام 2025، بعد أن باعت نحو 56 ألف وحدة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، معظمها في سوق فيتنام.

ولكن لا تزال تواجه «فينفاست» ضغوطاً، إذ سجلت الشركة صافي خسارة بلغ 712.4 مليون دولار في الربع الأول من العام الحالي، وهو رقم أقل من خسارة الربع السابق البالغة 1.3 مليار دولار، لكنه يزيد بنسبة 20 في المئة على الفترة نفسها من العام الماضي.