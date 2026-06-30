قبل شراء سيارة كهربائية.. تعرف إلى التكلفة الحقيقية للشحن وكيف تخفضها للنصف

مع تزايد الإقبال على السيارات الكهربائية حول العالم، لم يعد السؤال الأهم هو مدى قدرتها على قطع المسافات، بل كم تبلغ تكلفة شحنها؟ وبينما تبدو الإجابة بسيطة للوهلة الأولى، فإن الواقع يكشف عن مجموعة من العوامل التي تجعل فاتورة الشحن تختلف من سيارة إلى أخرى، بل ومن مكان إلى آخر.

ويؤكد خبراء أن تكلفة شحن السيارة الكهربائية تعتمد في المقام الأول على سعة البطارية، تماماً كما تعتمد تكلفة تعبئة سيارة الوقود على حجم خزانها.

فكلما زادت سعة البطارية ارتفعت كمية الكهرباء المطلوبة لإعادة شحنها، كما يؤثر مستوى الشحن المتبقي في السيارة على التكلفة النهائية، إذ يحتاج شحن البطارية شبه الفارغة إلى طاقة أكبر من البطارية الممتلئة جزئياً.

ويظل الشحن المنزلي الخيار الأكثر توفيراً لأصحاب السيارات الكهربائية، خاصة عند الاستفادة من التعرفة الليلية المخفضة التي توفرها بعض شركات الكهرباء.

وبحسب متوسط أسعار الكهرباء في الولايات المتحدة، والبالغ نحو 18.8 سنتاً لكل كيلوواط/ساعة، فإن شحن بطارية متوسطة السعة (73 كيلوواط/ساعة) حتى مستوى 80% يكلف نحو 11 دولاراً فقط.

وينصح الخبراء بالاكتفاء بشحن البطارية حتى 80% في الاستخدام اليومي، حفاظاً على عمرها الافتراضي، مع اللجوء إلى الشحن الكامل فقط عند الحاجة إلى رحلات طويلة.

تكلفة فعلية

ورغم هذه المتوسطات، فإن التكلفة الفعلية قد تختلف بشكل كبير وفق عدة عوامل، أبرزها: أسعار الكهرباء في المنطقة أو الدولة، نوع التعرفة الكهربائية (عادية أو خارج أوقات الذروة)، سعة بطارية السيارة، نسبة الشحن المتبقية قبل إعادة الشحن، مكان الشحن، سواء في المنزل أو في محطة عامة.

وتعد الأسعار الجغرافية من أكثر العوامل تأثيراً، إذ تسجل بعض المناطق أسعاراً للكهرباء تفوق ضعف المعدلات في مناطق أخرى، ما ينعكس مباشرة على تكلفة تشغيل السيارة.

وفي المقابل، توفر محطات الشحن العامة سرعة أكبر، لكنها غالباً ما تكون أكثر تكلفة.

وتشير بيانات جمعية السيارات الأمريكية (AAA) إلى أن متوسط تكلفة الشحن في المحطات العامة يبلغ نحو 41.8 سنتاً لكل كيلوواط/ساعة، ما يعني أن شحن البطارية نفسها حتى 80% قد يكلف حوالي 24 دولاراً، أي أكثر من ضعف تكلفة الشحن المنزلي.

ورغم ذلك، تقدم بعض شبكات الشحن اشتراكات تمنح خصومات للمستخدمين الدائمين، فيما توفر بعض شركات السيارات شحناً مجانياً لفترة محددة ضمن عروض شراء السيارات الجديدة.

كيف تخفض فاتورة الشحن؟

ويرى مختصون أن بإمكان مالكي السيارات الكهربائية تقليل تكاليف التشغيل عبر عدد من الخطوات، أهمها: الاعتماد على الشحن المنزلي كلما أمكن، شحن السيارة خلال ساعات انخفاض أسعار الكهرباء، تركيب شاحن منزلي سريع من المستوى الثاني، رغم تكلفته الأولية، الاستفادة من أنظمة الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، مقارنة أسعار شبكات الشحن العامة واختيار الأقل تكلفة، والاستفادة من محطات الشحن المجانية المتاحة في بعض المواقع التجارية والمؤسسات.

أوفر من الوقود

ورغم تفاوت الأسعار، تؤكد الدراسات أن تشغيل السيارة الكهربائية يظل في معظم الحالات أقل تكلفة من تزويد السيارات التقليدية بالوقود، خصوصاً مع تزايد خيارات الشحن المنزلي، وتوسع استخدام الطاقة المتجددة، واشتداد المنافسة بين مزودي خدمات الشحن، ما يجعل امتلاك سيارة كهربائية أكثر جدوى اقتصادية على المدى الطويل.