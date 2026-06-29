تراجع مبيعات وإنتاج سيارات تويوتا خلال مايو

أعلنت شركة تويوتا موتور كورب أكبر منتج سيارات في اليابان، الاثنين، تراجع إجمالي مبيعاتها وإنتاجها خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بسبب ضعف الأداء خارج اليابان. كما تراجع الإنتاج والمبيعات خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي.

وخلال مايو الماضي بلغ إجمالي المبيعات العالمية لمجموعة تويوتا موتور 885.207 سيارات بانخفاض نسبته 7.4% عن الشهر نفسه من العام الماضي. وزادت مبيعات الشركة داخل اليابان بنسبة 6.5% سنوياً إلى 156.639 سيارة، في حين تراجعت مبيعاتها في الخارج بنسبة 9.9% إلى 728.568 سيارة.

وبلغ إجمالي مبيعات العالمية للعلامة التجارية تويوتا بما فيها مبيعات علامتها الفارهة لكزس خلال الشهر الماضي 834.279 سيارة بانخفاض نسبته 7.2% سنوياً، حيث زادت المبيعات داخل اليابان بنسبة 11.1% إلى 118381 سيارة، في حين تراجعت مبيعاتها خارج اليابان بنسبة 9.6% إلى 715898 سيارة.

وخلال الشهر الماضي تراجع الإنتاج العالمي لمجموعة تويوتا موتور بنسبة 5.8% سنوياً إلى 857.765 سيارة، مع تراجع الإنتاج في اليابان بنسبة 0.7% وفي الخارج بنسبة 8.4%.

وبلغ إنتاج علامة تويوتا التجارية خلال الشهر الماضي 765470 سيارة بانخفاض نسبته 5ر5%، مع زيادته في اليابان بنسبة 3.7% وتراجعه في الخارج بنسبة 9.4%.

وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي تراجع إجمالي مبيعات تويوتا موتور بنسبة 3.1% إلى 4.46 ملايين سيارة، مع زيادة مبيعاتها داخل اليابان بنسبة 3.7% في حين تراجعت في الخارج بنسبة 4.7% سنوياً.

وتراجعت مبيعات علامة تويوتا التجارية خلال الفترة نفسها بنسبة 3.5% سنوياً إلى 4.14 ملايين سيارة، مع تراجع المبيعات خارج اليابان بنسبة 5ر4% ونموها داخل اليابان بنسبة 2.3%.

كما تراجع إجمالي إنتاج علامة تويوتا خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 0.9% إلى 4.53 ملايين سيارة، حيث زاد الإنتاج في اليابان بنسبة 0.5% في حين تراجع خارج اليابان بنسبة 1.7%.