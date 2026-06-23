مقبرة السيارات الغامضة.. وادٍ أميركي يبتلع مئات المركبات

في قلب ولاية يوتا الأميركية، وعلى مقربة من أحد الطرق الصحراوية الشهيرة، يختبئ مشهد يبدو وكأنه خرج من فيلم خيال أو عالم ما بعد الكوارث، وادٍ ناءٍ تحوّل إلى مقبرة غريبة لمئات السيارات القديمة، لتصبح هياكلها المعدنية جزءاً من الطبيعة الصخرية المحيطة.

ويُعد وادي "كاتستير" واحداً من أكثر المواقع غرابة في الولايات المتحدة، إذ يضم جداراً ضخماً بُني من سيارات مهجورة جرى ضغطها وملؤها بالصخور والحصى وربطها ببعضها البعض في مشروع هندسي بدأ منذ ستينيات القرن الماضي.

لم يكن الهدف من تجميع هذه السيارات إنشاء معلم سياحي، بل كان حلاً هندسياً لمواجهة مشكلة بيئية خطيرة. فقد تعرض الطريق القريب لسنوات طويلة لعمليات انجراف وتآكل بسبب الأمطار والسيول، ما هدد استقرار الطريق والمنحدرات المحيطة به.

ولمواجهة هذه المشكلة، لجأ المهندسون إلى استخدام السيارات التالفة بدلاً من الصخور التقليدية لبناء جدار استنادي ضخم يعمل على كبح قوة المياه وتوزيعها داخل الوادي، وهو ما نجح بالفعل في الحد من التعرية وحماية الطريق من الانهيار.

عاصمة السيارات

يطلق السكان المحليون على الموقع اسم "ديترويت الصخرية"، في إشارة إلى مدينة ديترويت، التي تُعد عاصمة صناعة السيارات الأميركية، إذ إن معظم المركبات المستخدمة في بناء الجدار جاءت من مصانع وشركات السيارات الشهيرة هناك.

واليوم، لا تبدو هذه السيارات مجرد خردة معدنية، بل تحولت إلى مشهد فريد يجذب محبي المغامرة والتصوير، حيث تختلط هياكل السيارات الصدئة بصخور الوادي الأحمر في لوحة غير مألوفة.

نقوش صخرية

المفارقة أن هذا الموقع يقف جنباً إلى جنب مع معالم طبيعية وتاريخية تعود لآلاف السنين، مثل النقوش الصخرية وآثار السكان الأصليين المنتشرة في المنطقة، ما يجعل الوادي يجمع بين التاريخ القديم والهندسة الحديثة في مشهد استثنائي.

ويؤكد خبراء البيئة أن هذا المشروع يمثل مثالاً غير تقليدي على إعادة توظيف المواد المهملة في مشاريع البنية التحتية، حيث تحولت السيارات التي انتهى عمرها الافتراضي إلى وسيلة لحماية الطبيعة والطرق من التآكل والانجراف.

وبين صمت الصحراء وهياكل السيارات المتآكلة، يقف هذا الوادي شاهداً على فكرة هندسية جريئة حولت مئات المركبات المهجورة إلى واحدة من أغرب المعالم التي يمكن أن يصادفها المسافر في الولايات المتحدة.