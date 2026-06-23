43 % نمواً بمبيعات السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي مايو الماضي

قالت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية في بروكسل إن السيارات الكهربائية والهجينة واصلت الصعود في سوق السيارات بالاتحاد الأوروبي خلال مايو الماضي، حيث ارتفعت تسجيلات سيارات الركاب الجديدة بنسبة 2.3 % على أساس سنوي لتصل إلى 955013 سيارة.

وأظهرت الاحصاءات التي تم نشرها انخفاض مبيعات السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي بواقع الخمس لتصل إلى 210383 سيارة تعمل بالبنزين و 69482 سيارة تعمل بالديزل، في حين ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية بنسبة 43% لتصل إلى 203417 وحدة. كما ارتفعت مبيعات السيارات الهجينة.

وفي ألمانيا، ارتفعت مبيعات السيارات خلال مايو الماضي بنسبة 0.1%، في حين ارتفعت بنسبة أعلى في فرنسا بنسبة 3.7 % و إيطاليا بنسبة 7.6%. وفي إسبانيا، انخفضت تسجيلات السيارات الجديدة بنسبة 0.8%.

وتحقق الشركات الصينية مثل شيري وبي واي دي حاليا تقدما كبيرا. وارتفعت الحصص السوقية للشركات الصينية خلال أول خمسة أشهر من الشهر، حيث ارتفعت حصة شركة جيلي بنسبة 2.6% وشركتي سايك موتور صاحبة طراز " ام جي" وبي واي دي بنسبة 2.1% لكل منهما.