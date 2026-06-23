انخفاض الأسهم الأوروبية بضغط توقعات الفائدة وقطاع التكنولوجيا

انخفضت الأسهم الأوروبية في مستهل تداولات الثلاثاء مع ​تأثر المعنويات سلبا بتوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك ‌المركزي الأمريكي) ​أسعار الفائدة قريبا وبالمخاوف من زيادة إنفاق الشركات على الذكاء الاصطناعي.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.89 % إلى 633.61 نقطة بحلول الساعة 0721 بتوقيت جرينتش، مع تراجع معظم القطاعات. وسجل قطاع التكنولوجيا على مستوى العالم أداء قويا في وقت ⁠سابق من الربع مع رهان المستثمرين على طفرة في الذكاء الاصطناعي، وكان أداء الشركات الأوروبية هو الأقوى بين القطاعات. لكن مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، من المرجح أن تتعرض الشركات ‌التي تعتمد على الإنفاق المدعوم بالديون لضغوط.

وانخفضت الأسهم الآسيوية انخفاضا حادا، إذ طغى ضعف قاده قطاع التكنولوجيا والمخاوف بشأن تشديد السياسة النقدية ‌الأمريكية على تراجع المخاوف حيال الإمدادات من الشرق ‌الأوسط. ووفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون حاليا ‌أن يرفع مجلس الاحتياطي ‌الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في المجمل بحلول نهاية العام لمكافحة ضغوط ​التضخم الناجمة بالذات عن ‌ارتفاع تكاليف ​الطاقة.

وأشارت بيانات جمعتها مجموعة بورصات ⁠لندن إلى أن الأسواق أبقت على توقعاتها بأن البنك المركزي الأوروبي سيرفع تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في وقت ​لاحق من ⁠العام رغم أن ⁠رئيسة البنك كريستين لاجارد قللت أمس الاثنين من احتمال حدوث جولة ثانية من التأثيرات التضخمية.

وتصدرت الموارد الأساسية خسائر القطاعات بتراجعها 3.3 ⁠% ، وانخفض سهم شركة التعدين فريسنيلو بأكثر من 6% ، مع تراجع أسعار المعادن النفيسة.

ونزلت أسهم شركات التكنولوجيا الأوروبية 2.6 % ، متأثرة بالضعف الذي ساد الأسواق الآسيوية وأسهم الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة في وول ستريت مساء الاثنين.

وتراجع سهما ‌شركة إنفينيون لتصنيع الرقائق الإلكترونية وشركة إيكسترون لتصنيع معدات أشباه الموصلات 3.8 % ​و4.8 % على الترتيب.

وارتفع سهم هاينيكن 1.6 % بعد تعيين شركة صناعة الجعة الهولندية رافائيل أوليفيرا رئيسا تنفيذيا جديدا لها خلفا لدولف فان دن برينك الذي استقال في ظل تراجع المبيعات ​على نطاق القطاع بأكمله.