«بورشه» تستبعد طرح نسخة كهربائية من الطراز 911

اتخذ الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة «بورشه»، ميشائيل لايترز، قراراً باستبعاد إنتاج نسخة كهربائية من سيارتها الشهيرة 911.

وقال لايترز، خلال فعالية نظمتها مجلة السيارات الألمانية «أوتو، موتور أوند سبورت»، إن الشركة ستواصل الاستثمار في مجال النقل الكهربائي، حيثما كان ذلك ذا جدوى، ووفقاً لرغبات العملاء.

وأضاف أنه لن تكون هناك سيارة 911 كهربائية، نظراً لما تتمتع به السيارة بمحركها التقليدي من مكانة لدى العملاء، وبحسب لايترز، تتبنى بورشه نهجاً منفتحاً تجاه التكنولوجيا، مشيراً إلى أنها كانت رائدة في مجال السيارات الكهربائية، مع السيارة تايكان الكهربائية. وحققت بورشه الكهربائية شعبية أقل بكثير مما توقعته الشركة.