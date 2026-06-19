«فولكس فاجن» الألمانية نحو شطب 50 ألف وظيفة

أعلن أوليفر بلوم، الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكس فاجن، شركة صناعة السيارات الألمانية، أمس، خلال الاجتماع السنوي للشركة، أنها في سبيلها لشطب 50 ألف وظيفة بحلول عام 2030.

وقال بلوم للمساهمين في اجتماع عقد عبر الإنترنت، إن وضع فولكس فاجن «متوتر وصارم»، مشيراً إلى أن ظروف صناعة السيارات ستزداد سوءاً بحلول عام 2026.

وقال بلوم إن «نموذج أعمالنا، الذي حقق نجاحاً لعقود، لم يعد مجدياً اليوم. علينا تطويره بقدر أكبر».

وحدد الرئيس التنفيذي للمجموعة النقاط الرئيسة الخاصة باستراتيجية الشركة لعام 2030، والتي كان قد تم نشرها في مايو الماضي.

وذكر بلوم أن هدف «فولكس فاجن» هو أن تصير «شركة صناعة السيارات الأكثر جاذبية في العالم» بحلول نهاية هذا العقد، إلى جانب تحقيق عائد على المبيعات يتراوح بين 8 % و10 %.