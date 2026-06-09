وداعاً لملل السيارات القديمة.. 5 ترقيات ذكية تمنح مركبتك روحاً جديدة

في ظل الارتفاع المستمر لأسعار السيارات الجديدة، يفضّل كثير من السائقين الاحتفاظ بسياراتهم الحالية طالما أنها لا تزال تعمل بكفاءة وتتميز باستهلاك وقود معقول وتكاليف صيانة مقبولة، غير أن المشكلة تكمن في أن السيارات الأقدم غالباً ما تفتقر إلى التقنيات الحديثة التي أصبحت جزءاً أساسياً من تجربة القيادة اليوم.

ولحسن الحظ، لا يتطلب الأمر إنفاق عشرات الآلاف من الدراهم للحصول على بعض هذه المزايا. فهناك مجموعة من الإضافات التقنية منخفضة التكلفة يمكنها أن تمنح سيارتك القديمة مظهراً ووظائف أقرب إلى السيارات الحديثة، وتحسن الراحة والأمان وتجربة الاستخدام اليومية بشكل ملحوظ، وفيما يلي بعض هذه الإضافات التي يمكنك تنفيذها:

أولا: تركيب مرآة ذكية بكاميرا 4K ، مما يوفر رؤية أوضح وحماية أكبر، حيث تُعد المرآة الذكية المزودة بكاميرا تسجيل أمامية وخلفية من أكثر الترقيات فائدة للسيارات القديمة، فعوضا عن المرآة التقليدية، يحصل السائق على شاشة عالية الدقة تعرض المشهد خلف السيارة بشكل مباشر، إضافة إلى كاميرا مراقبة للطريق أثناء القيادة.

وتوفر هذه الأنظمة تسجيل فيديو مستمراً، وكاميرا خلفية للمساعدة أثناء الرجوع للخلف، مع إمكانية عرض الكاميرتين الأمامية والخلفية في وقت واحد، كما يمكن تخزين التسجيلات على بطاقات الذاكرة لمراجعتها عند الحاجة.

ورغم أن عملية التركيب تتطلب تثبيت الكاميرا الخلفية وتمرير بعض الأسلاك داخل المقصورة، فإن التكلفة تبقى أقل بكثير من شراء سيارة مزودة بهذه التقنيات من المصنع.

ثانيا: شاشة ذكية تضيف «أبل كار بلاي» و"أندرويد أوتو"، فإذا كانت سيارتك تفتقر إلى أنظمة الترفيه الحديثة، فإن الشاشات المحمولة الداعمة لـApple CarPlay وAndroid Auto تمثل حلاً عملياً وسريعاً.

وتمنح هذه الأجهزة السائق إمكانية استخدام الخرائط والمكالمات والرسائل وتطبيقات الموسيقى عبر شاشة لمس كبيرة دون الحاجة إلى استبدال النظام الأصلي للسيارة.

كما تدعم الأوامر الصوتية من خلال «سيري» أو «مساعد غوغل»، ما يجعل القيادة أكثر أماناً وراحة، خاصة في السيارات التي يعود تاريخ تصنيعها إلى ما قبل عام 2016.

صعوبة

ثالثا: جهاز ذكي لمراقبة البطارية وتشغيل السيارة عند الطوارئ، لاسيما وأن السيارات القديمة قد تعاني أحياناً من مشكلات البطارية أو صعوبة التشغيل المفاجئة، لذلك أصبحت أجهزة مراقبة البطارية الذكية من الإضافات المفيدة للغاية.

ويتم تركيب هذه الأجهزة بشكل دائم داخل السيارة، حيث تراقب حالة البطارية وترسل بيانات فورية إلى تطبيق على الهاتف الذكي حول مستوى الشحن وصحة البطارية وأداء النظام الكهربائي.

كما تحتوي بعض الطرازات على خاصية التشغيل الاحتياطي في الحالات الطارئة، ما يساعد السائق على تشغيل السيارة دون الحاجة إلى انتظار المساعدة الخارجية.

رابعا :مقاعد مزودة بالتدفئة والتدليك، فلم تعد المقاعد المدفأة أو المزودة بخاصية التدليك حكراً على السيارات الفاخرة، فأغطية المقاعد الذكية الحديثة توفر وظائف تدفئة ومساج اهتزازي يمكن تركيبها خلال دقائق فقط عبر منفذ الطاقة داخل السيارة.

وتمنح هذه الإضافة راحة إضافية خلال الرحلات الطويلة، كما تساعد في تقليل الإرهاق وآلام الظهر، خصوصاً للسائقين الذين يقضون ساعات طويلة خلف المقود.

وتتميز بسهولة نقلها واستخدامها في المنزل أو المكتب بفضل توافر محولات كهربائية مخصصة.

شحن سريع

خامسا: شواحن USB-C فائقة السرعة، فرغم أن كثيراً من السيارات القديمة تحتوي على منافذ USB، إلا أن معظمها لا يدعم الشحن السريع أو منافذ USB-C الحديثة.

ومن خلال إضافة شاحن صغير يُركّب في منفذ الطاقة بالسيارة، يمكن الحصول على سرعات شحن مماثلة لتلك الموجودة في أحدث السيارات، مع إمكانية شحن الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة أثناء التنقل.

وتعد هذه الترقية من أقل الخيارات تكلفة، لكنها من أكثرها فائدة في الاستخدام اليومي.

ويرى خبراء السيارات أن التطور السريع في تقنيات المقصورات الداخلية جعل الفجوة بين السيارات القديمة والجديدة أكبر من أي وقت مضى، خصوصاً فيما يتعلق بأنظمة الترفيه والكاميرات والاتصال الذكي.

ومع ذلك، فإن كثيراً من هذه التقنيات يمكن إضافته لاحقاً بتكاليف محدودة، ما يمنح السيارة عمراً أطول وقيمة استخدام أعلى دون الحاجة إلى استبدالها.

إذا كانت سيارتك لا تزال موثوقة ميكانيكياً، فقد لا تكون بحاجة إلى شراء سيارة جديدة للاستمتاع بالتكنولوجيا الحديثة. فبضعة ترقيات ذكية، تبدأ من شاحن سريع للهاتف وصولاً إلى كاميرات متطورة وشاشات ذكية، كفيلة بتحويل تجربة القيادة بالكامل وإعادة الإحساس بأنك تقود سيارة حديثة، دون استنزاف ميزانيتك.