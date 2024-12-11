شراكة بين جيلي وجميل لدخول سوق السيارات الكهربائية في بريطانيا

أعلنت شركة فاريزون الصينية لتصنيع الشاحنات الكهربائية والهجينة، والمملوكة لشركة جيلي، اليوم الأربعاء عن شراكة مع جميل للسيارات تهدف لإطلاق سيارات فاريزون الكهربائية في السوق البريطانية.

وستتصدر السيارة الفان الكبيرة (فاريزون إس.في) انطلاقة العلامة التجارية في بريطانيا، ومن المقرر أن تبدأ المبيعات في النصف الأول من 2025.

وستتولى جميل للسيارات، المملوكة لمجموعة عبد اللطيف جميل السعودية، توزيع المركبات في بريطانيا. ومن المقرر أيضا أن تطرح مركبات فاريزون في دول أخرى.

وتأتي الشراكة التي تهدف لدخول السوق البريطانية في وقت تفرض فيه بريطانيا شروطا صارمة على شركات صناعة السيارات لبيع نسبة أعلى من السيارات الكهربائية سنويا أو مواجهة غرامات عن كل سيارة غير متوافقة يتم بيعها.

وقررت حكومة حزب العمال البريطانية في أكتوبر زيادة الحوافز المخصصة للسيارات عديمة الانبعاثات في أول ميزانية لها لدعم اعتماد السيارات الكهربائية الجديدة.