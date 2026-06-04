"ستيلانتيس" تكشف ملامح توسعها في السوق الأمريكي مع سيارة كرايسلر «إيرفلو»

تواصل مجموعة ستيلانتيس تعزيز خططها التوسعية في السوق الأمريكي عبر إطلاق مجموعة جديدة من الطرازات لعلاماتها التجارية، في إطار استراتيجية إنتاج تمتد لخمسة أعوام وتشمل تطوير سيارات متعددة الفئات من دودج إلى جيب وكرايسلر.

وفي هذا السياق، كشفت كرايسلر عن أول صورة واضحة لطرازها الجديد «إيرفلو» (Airflow) ضمن فيديو ترويجي بثته عبر منصة يوتيوب، في خطوة تمثل مرحلة جديدة في إعادة إحياء هوية العلامة ضمن فئة سيارات الدفع الرباعي المدمجة (SUV).

وتُظهر السيارة تصميماً عصرياً يجمع بين الخطوط الصندوقية والطابع الانسيابي، مع عناصر مستوحاة من اتجاهات التصميم الحديثة في السيارات الكهربائية، فيما من المتوقع أن يبدأ سعرها من أقل من 40 ألف دولار، ما يجعلها ضمن الفئة التنافسية في سوق الـSUV المدمجة.

وتعتمد «إيرفلو» على منصة «ستلا وان» الجديدة، ما يمنحها مرونة أكبر في التصميم والأداء، مع الحفاظ على موقعها ضمن فئة السيارات العائلية متعددة الاستخدامات، رغم انخفاض خط السقف مقارنة بمنافسين مثل تويوتا RAV4.

ويبرز في التصميم شريط إضاءة أمامي LED يحمل شعار كرايسلر المضيء، إضافة إلى مصابيح خلفية عمودية ممتدة، في حين تعكس التعديلات على الهيكل الخارجي توجهاً واضحاً نحو المزج بين الهوية الكلاسيكية للعلامة واللغة التصميمية المستقبلية.

وبحسب ما ظهر في الفيديو، يُتوقع أن تعتمد السيارة على محرك احتراق داخلي توربيني رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر، وهو محرك مستخدم في عدد من طرازات مجموعة ستيلانتيس، ما يشير إلى توجه يجمع بين التطوير التدريجي والكفاءة الإنتاجية بدل التحول الكامل الفوري إلى الكهرباء.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع للمجموعة تستهدف إعادة تموضع علامات كرايسلر ودودج وجيب في سوق السيارات الأمريكية، في ظل منافسة متصاعدة وانتقال تدريجي نحو المركبات الكهربائية والهجينة.