«شاومي» تطرح سيارة كهربائية الصيف المقبل

تعتزم «شاومي» طرح سيارة رياضية متعددة الأغراض جديدة في صيف 2025، حيث تكثف الشركة جهودها لمنافسة «تسلا» و«بي واي دي» في أكبر سوق عالمية للمركبات الكهربائية.

وأعلن مؤسس «شاومي»، الملياردير لاي جون، في منشور على منصة «ويبو» عن طراز «واي يو 7» (YU7)، عن خطط إطلاق السيارة الرياضية متعددة الأغراض المشابهة لطراز «موديل واي» من «تسلا».

فالمركبة التي يبلغ طولها 5 أمتار كهربائية بالكامل، ومزودة ببطارية نيكل- كوبالت- مانغنيز ستصنعها شركة «كونتمبوراري أمبيركس تكنولوجي»، وستبلغ ذروة قدرة المحرك ما بين 220 كيلوواط و288 كيلوواط، بحسب بيان منفصل من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين.

وارتفع سعر سهم «شاومي» بنحو 3.9% في هونغ كونغ قبل تقليص مكاسبه، وصعد سعر السهم أكثر من 90% منذ طرح أول سيارة من صنعها، والتي تحمل اسم «إس يو 7» (SU7)، في مارس.

وسيشكل طرح سيارة رياضية متعددة الأغراض توسعاً كبيراً في مسعى «شاومي» بقطاع المركبات الكهربائية، والذي تخصص له 10 مليارات دولار ويقوده لاي بنفسه.

وبينما تسعى الشركة إلى تقليل اعتمادها على سوق الهواتف الذكية المتقلبة التي تسيطر عليها «أبل» عالمياً، فإنها تدخل أيضاً قطاع السيارات الكهربائية المزدحم، حيث تنافس شركتي «تسلا» و«بي واي دي» اللتين رسختا مكانتيهما في السوق، بينما تخلت «أبل» عن مشروع المركبات الكهربائية الذي امتد لفترة كبيرة، بعدما أخفقت في التغلب على التحديات التي واجهتها في تكييف خبراتها مع مجال تصنيع جديد.

وتشتهر «شاومي» بصنع منتجات متعددة، بدءاً من الهواتف الذكية، وصولاً إلى أجهزة طهي الأرز وحقائب السفر، وتعطي الأولوية للنمو عن الأرباح في نشاط المركبات الكهربائية خلال الفترة الحالية، بحسب تصريحات المدير المالي آلين لام لتلفزيون «بلومبيرغ» في أغسطس.

وتستعد «شاومي» لطرح طراز ثانٍ بعد شهور فقط من دخولها سوق المركبات الكهربائية بطراز «إس يو 7»، ورفعت عدد الوحدات التي تستهدف تسليمها من السيارة السيدان هذا العام إلى 130 ألف وحدة، من مستهدف سابق عدده 120 ألف وحدة. واشترت الشركة - التي يقع مقرها في بكين - أرضاً قرب مصنع المركبات الكهربائية الحالي، بهدف رفع الإنتاج بعد النجاح الأولي لأول سيارة تصنعها.