مرسيدس تختبر سيارة كهربائية فائقة السرعة

كشفت مرسيدس بنز الألمانية عن نموذج اختباري لسيارة كهربائية فائقة السرعة مزودة بتكنولوجيا جديدة ستكون متاحة للعملاء اعتباراً من العام المقبل في إطار سعي الشركة إلى تطوير مركبات الجيل التالي.

أطلقت الشركة اسم جي. تي إكس. إكس على النموذج الاختباري الذي طورته شركة أيه. إم. جي التابعة لها كأول نموذج اختباري يتم تطويره باستخدام منصة السيارات الكهربائية الرياضية المنتظرة لشركة مرسيدس، ويسمح للشركة الألمانية باستعراض التكنولوجيا الجديدة التي تعتزم استخدامها في سياراتها الجديدة اعتباراً من 2026.

وتصل سرعة السيارة جي. تي إكس. إكس إلى 220 ميلاً في الساعة، وتتمتع بقوة تزيد على 1300 حصان، مما يجعلها أقوى سيارة مرسيدس على الإطلاق، بما في ذلك السيارة أيه. إم. جي وان التي أنتجت منها مرسيدس عدداً محدوداً وباعت الواحدة منها مقابل 2.5 مليون يورو (2.9 مليون دولار).

إلى ذلك، يبدأ سعر سيارة مرسيدس سي. إل. أيه الصالون الكهربائية الجديدة بـ 50 ألف يورو، وهو سعر أعلى بكثير من سعر الشركات الصينية المنافسة.