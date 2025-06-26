ارتفاع مبيعات السيارات في أوروبا

سجلت مبيعات السيارات في أوروبا خلال الشهر الماضي نمواً محدوداً، مع استمرار الطلب القوي على السيارات الكهربائية والهجينة. وذكر اتحاد مصنعي السيارات الأوروبي في بيان أمس، أن مبيعات السيارات الجديدة ارتفعت خلال مايو بنسبة 1.9% سنوياً إلى 1.11 مليون سيارة، حيث زادت المبيعات في الأسواق الرئيسية مثل ألمانيا وبريطانيا وإسبانيا، وتراجعت في فرنسا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذا التحسن يأتي في وقت حساس يمر به قطاع صناعة السيارات، إذ تواجه شركات صناعة السيارات الأوروبية ضعفاً في الطلب المحلي، وزيادة المنافسة من الشركات الصينية بقيادة شركة بي.واي.دي، والضغوط السياسية لمواصلة التحول إلى مركبات أقل تلويثاً للبيئة.

وشهدت مبيعات السيارات الهجين نمواً ملحوظاً في مايو، حيث ارتفعت مبيعات الطرز الهجين القابلة للشحن بنسبة 46% إلى أكثر من 100 ألف سيارة، حيث استمر المشترون في تفضيل الخيارات التي تجمع بين قوة البطارية وسهولة استخدام خزان الوقود.

وقفزت مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات بنسبة 27%، لتصل حصتها السوقية إلى 17%، مع طرح المزيد من الطرز واستمرار الحوافز الحكومية في بعض الدول. ومع ذلك، هناك تفاوت واضح في الإقبال على السيارات الأخرى بين دول الاتحاد الأوروبي.