أول سيارة كهربائية من «فيراري» تواجه الانتقادات.. والشركة تؤكد نجاح الإطلاق

دافع بينيديتو فيجنا، الرئيس التنفيذي لشركة فيراري، عن السيارة الكهربائية الجديدة «لوتشي»، مؤكداً أن الطراز يحظى بإقبال قوي من العملاء الحاليين والجدد، رغم موجة الانتقادات التي أعقبت الكشف الرسمي عنها هذا الأسبوع.

وكانت «فيراري» قد أطلقت سيارتها الكهربائية الجديدة في روما، الاثنين الماضي، بسعر يبدأ من 550 ألف يورو (نحو 638 ألف دولار)، في خطوة تمثل تحولاً تاريخياً للشركة الإيطالية الشهيرة، التي ارتبطت لعقود بمحركات البنزين عالية الأداء.

وأثار تصميم «لوتشي» غير التقليدي جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر بعض المتابعين أن السيارة «لا تشبه فيراري»، فيما انتقد آخرون تخلي الشركة تدريجياً عن محركات الاحتراق التقليدية لصالح السيارات الكهربائية، لكن فيجنا أكد خلال فعالية للسيارات في مدينة مودينا الإيطالية أن ردود الفعل الفعلية من العملاء كانت إيجابية للغاية، مشيراً إلى أن الشركة عرضت السيارة على نحو 1600 عميل خلال حفل الإطلاق، وبدأت تلقي طلبات الشراء رسمياً اعتباراً من الأربعاء.

وقال: «هناك اهتمام كبير، بما في ذلك من عملاء جدد»، مضيفاً أن الشركة تلقت بالفعل تحويلات بنكية من مشترين راغبين في اقتناء السيارة، على أن تكشف عن أرقام الطلبات الرسمية خلال نتائج الربع الثاني في يوليو المقبل.

وتراجعت أسهم «فيراري» بأكثر من 8% عقب الكشف عن السيارة، قبل أن تستقر لاحقاً وتعاود الارتفاع خلال تداولات الخميس، مع استمرار النقاش حول مستقبل العلامة الإيطالية في عصر السيارات الكهربائية.

ورفض فيجنا المقارنات التي ربطت «لوتشي» بسيارات كهربائية أخرى، خصوصاً الطرازات الصينية، مؤكداً أن السيارة تقدم تجربة مختلفة تماماً من حيث التصميم والأداء والتقنيات المستخدمة.

وأضاف: «عندما تراها وتقودها ستدرك فوراً أنها ليست نسخة مقلدة، ولا تشبه أي سيارة كهربائية أخرى في السوق».

وشدد الرئيس التنفيذي على أن «لوتشي» تمثل إضافة جديدة إلى تشكيلة «فيراري» وليست بديلاً عن الطرازات التقليدية، موضحاً أن الشركة ستواصل إنتاج سيارات تعمل بمحركات البنزين والطرازات الهجينة إلى جانب السيارات الكهربائية.

كما دافع عن السعر المرتفع للسيارة، معتبراً أن «الابتكار له ثمن»، في إشارة إلى التقنيات المتقدمة التي تعتمد عليها «لوتشي» ضمن استراتيجية الشركة للتحول التدريجي نحو التنقل الكهربائي الفاخر.