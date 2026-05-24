نيسان تتراجع عن تصنيع محركات السيارات الكهربائية في بريطانيا

أفادت صحيفة «نيكاي» اليابانية بأن شركة «جاتكو» التابعة لـ«نيسان موتور» ألغت خطتها لإنشاء مشروع لتصنيع محركات وأنظمة توليد الطاقة الخاصة بالسيارات الكهربائية في مدينة سندرلاند البريطانية، في خطوة تعكس الضغوط المتزايدة التي تواجهها صناعة السيارات الكهربائية في أوروبا.

وبحسب التقرير، جاء القرار نتيجة تباطؤ الطلب على سيارات نيسان الكهربائية في الأسواق الأوروبية، في وقت تواجه فيه شركات السيارات العالمية تحديات متزايدة تشمل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع الطلب الاستهلاكي وتشدد المنافسة، خصوصاً من الشركات الصينية.

وكانت «جاتكو» أعلنت في يناير 2025 خطة لاستثمار نحو 48.7 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل أكثر من 65 مليون دولار، لإنشاء منشأة إنتاجية في سندرلاند بطاقة تصل إلى 340 ألف وحدة سنوياً من أنظمة الدفع الكهربائية، والتي تشمل المحرك الكهربائي والعاكس ومخفض السرعة، بهدف دعم عمليات نيسان موتور في أوروبا.

إلا أن التراجع في مبيعات نيسان داخل الأسواق الرئيسية، خصوصاً في الولايات المتحدة والصين، دفع الشركة اليابانية إلى إعادة تقييم استراتيجيتها الصناعية عالمياً، حيث أعلنت لاحقاً عن خطة لخفض عدد مصانع إنتاج السيارات التابعة لها من 17 مصنعاً إلى 10 مصانع فقط، ضمن برنامج لإعادة الهيكلة وتحسين الكفاءة التشغيلية.

كما شملت المراجعة إعادة تقييم مصانع وأنشطة أنظمة الدفع الكهربائية، في ظل تباطؤ نمو الطلب على السيارات الكهربائية في بعض الأسواق الأوروبية بعد تقليص الحوافز الحكومية وارتفاع تكاليف الاقتراض وأسعار الطاقة.

ويرى محللون أن القرار يعكس تحولاً أوسع داخل قطاع السيارات العالمي، حيث بدأت شركات كبرى في مراجعة خطط التوسع المرتبطة بالسيارات الكهربائية بعد سنوات من الاستثمارات المكثفة، مع تزايد المخاوف بشأن وتيرة التحول الفعلي نحو المركبات الكهربائية مقارنة بالتوقعات السابقة.

ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه المنافسة العالمية بقيادة الشركات الصينية، التي تواصل تعزيز حضورها في الأسواق الأوروبية عبر تقديم سيارات كهربائية منخفضة التكلفة وتقنيات متطورة، ما يزيد الضغوط على الشركات اليابانية والأوروبية التقليدية.

ولم تصدر نيسان موتور تعليقاً رسمياً على التقرير حتى الآن، فيما لم تتلق شركة «جاتكو» استفسارات وسائل الإعلام المرسلة عبر موقعها الإلكتروني، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.