لماذا تُطلى فرامل بعض السيارات بالأحمر؟

رغم أن معظم السائقين لا يلتفتون إليها كثيراً، فإن ملاقط الفرامل تُعد من أهم الأجزاء الحيوية في السيارة، إذ تلعب دوراً أساسياً في إبطاء المركبة وإيقافها بأمان.

وتعتبر ملاقط الفرامل الجزء المسؤول عن الضغط على أقراص المكابح عند الضغط على دواسة الفرامل، لتوليد الاحتكاك اللازم لتخفيف السرعة وحماية الركاب.

ورغم أن وظيفة ملاقط الفرامل تكاد تكون واحدة في جميع السيارات، فإن ألوانها تختلف بشكل لافت، حيث ظهرت خلال السنوات الماضية بألوان متعددة مثل الأسود والفضي والأبيض والرمادي، غير أن اللون الأحمر ظل الأكثر إثارة للانتباه، خاصة في السيارات الرياضية وعالية الأداء، ما دفع كثيرين للتساؤل: لماذا تعتمد بعض الشركات هذا اللون تحديداً؟

سرعة وقوة

في البداية، كان اللون الأحمر حكراً على السيارات الرياضية الخارقة وعالية الأداء، لأنه يعكس معاني السرعة والقوة والطابع العدواني الذي ترغب شركات السيارات في إبرازه.

ومع مرور الوقت، تحول هذا اللون إلى علامة بصرية مرتبطة بالأداء الرياضي، حتى بات يُستخدم اليوم في عدد كبير من الطرازات الحديثة، بما فيها بعض السيارات العادية التي تسعى للحصول على مظهر أكثر جرأة.

وتحرص شركات عديدة على تقديم ملاقط فرامل حمراء ضمن الحزم الرياضية أو التجميلية، كما هو الحال في سيارة Honda Civic Type R، التي تعتمد هذا التصميم لإبراز شخصيتها الرياضية.

رسالة بصرية

ولا يقتصر الأمر على المظهر فقط، إذ أصبحت ملاقط الفرامل الحمراء بمثابة رسالة بصرية توحي بأن السيارة مزودة بنظام كبح قوي ومتطور. ففي كثير من الأحيان، ترتبط هذه الملاقط بترقيات فعلية في أداء المكابح، مثل استخدام أقراص أكبر أو مواد أكثر كفاءة لتحمل الحرارة العالية أثناء القيادة السريعة.

كما يمنح اللون الأحمر السيارة حضوراً أكثر فخامة ورياضية، خصوصاً عند دمجه مع ألوان الهيكل الداكنة، حيث يخلق تبايناً بصرياً قوياً يلفت الأنظار ويعزز الطابع الهجومي للسيارة.

ومع الشعبية الكبيرة لهذا التصميم، لم تعد ملاقط الفرامل الحمراء حكراً على السيارات الخارقة أو سيارات السباق، بل أصبحت عنصراً تجميلياً رائجاً تستخدمه الشركات لإضفاء مظهر رياضي حتى على السيارات غير المخصصة للأداء العالي، دون الحاجة إلى تعديلات ميكانيكية كبيرة.

وبينما يعتقد البعض أنها مجرد لمسة تجميلية، يرى خبراء السيارات أنها أصبحت جزءاً من “الهوية البصرية” للسيارات الرياضية الحديثة، ورسالة مباشرة تعكس القوة والثقة والأداء.