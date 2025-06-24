ماذا يحدث عندما تحاول إعطاء إكرامية لسيارة أجرة روبوتية من تيسلا؟

أطلقت شركة تيسلا رسمياً أولى رحلات خدمتها روبوتاكسي لسيارات الأجرة ذاتية القيادة من طراز تيسلا Model Y في مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية. فهل تقبل هذه السيارات الإكرامية من مستخدميها؟

سيارة روبوتاكسي لا يوجد بها أي سائق " حقيقي "، وكل شيء، من لحظة استدعاء السيارة إلى إنهاء رحلتك، يبدو وكأنه مستقبلي في نهاية الرحلة، يعرض تطبيق تيسلا شاشةً للراكب لتقييم جودة الرحلة وترك تعليق ليراجعه مهندسو تيسلا وفق موقع insideevs.

بالإضافة إلى ذلك يعرض التطبيق خدمة يسأل الراكب عما إذا كان يرغب في ترك إكرامية لسيارة روبوتاكسي الخاصة به - إذا نقر الراكب على "نعم"، يعرض التطبيق صورة قنفذ مستوحى من أفلام السايبربانك مع رسالة بسيطة: "أمزح فقط".

ومن أهم المفاجآت التي تقدمها تيسلا للعملائها هي أنها لن تقبل الإكرامية، وستقوم بتوفير رحلات بتكلفة أقل بكثير من تكلفة مقدمي خدمات مشاركة الرحلات.

دائماً ما كان إيلون ماسك الملياردير الشهير يعد بأن نهج تيسلا في القيادة الذاتية سيكون رخيصاً، بل أرخص بكثير من امتلاك سيارة تقليدية.

تهتم تيسلا بالجانب الإنسان الذي يتميز به منافسوها الحاليون في مجال مشاركة الركوب، مثل أوبر وليفت، واللذين يعوضان انخفاض أجور السائقين من خلال الترويج لفكرة أن على الركاب دفع إكرامية لسائقيهم، لكن حوالي 28% فقط من الركاب يدفعون إكرامية لسائقيهم.

لذلك تشير تيسلا إلى أن شاشة الإكرامية في سيارة روبوتاكسي ليست حقيقية، لكنها تلمح ضمنياً إلى الشركات المنافسة لها وتسخر من نموذج عمل شركات مشاركة الركوب الأخرى.

روبوت تاكسي

الخدمة التجريبية للروبوتاكسي تبدأ برسوم ثابتة تبلغ 4.20 دولارات، وتعمل يومياً من الساعة 6 صباحاً وحتى منتصف الليل، مع إمكانية تعليق الخدمة في حال سوء الأحوال الجوية، ويوجد موظف من تيسلا في المقعد الأمامي الأيمن داخل كل سيارة، ليلعب دور "مراقب سلامة"، دون تحديد طبيعة التدخلات التي يُسمح له بها خلال الرحلات.

وبحسب ماسك فإن الأسطول الحالي صغير الحجم ويضم نحو 10 إلى 20 سيارة فقط من طراز Model Y موديل 2025، وتعمل داخل منطقة محددة جغرافياً في جنوب أوستن.