10 أخطاء عند تغيير زيت السيارة تدفع ثمنها غالياً

يُعد تغيير زيت المحرك من أبسط عمليات الصيانة الدورية وأكثرها أهمية للحفاظ على أداء السيارة وعمر المحرك. ورغم أن كثيرين يفضلون التوجه إلى مراكز الخدمة، فإن آخرين يلجؤون إلى تنفيذ المهمة بأنفسهم لتوفير المال، لكن هذه العملية البسيطة ظاهرياً قد تتحول إلى مشكلة مكلفة إذا ارتُكبت بعض الأخطاء الشائعة أثناء التنفيذ.

يعتقد بعض السائقين أن بإمكانهم تأجيل تغيير الزيت لفترات طويلة، خاصة إذا كانت السيارة لا تُستخدم كثيراً. لكن مع مرور الوقت يفقد الزيت خواصه الأساسية ويصبح أقل قدرة على تزييت أجزاء المحرك، ما يؤدي إلى زيادة الاحتكاك الداخلي وارتفاع حرارة المحرك تدريجياً.

ورغم أن السيارات الحديثة تستطيع السير لمسافات أطول قبل الحاجة إلى تغيير الزيت، فإن تجاهل المواعيد الموصى بها قد يؤدي إلى تراكم الرواسب داخل المحرك وارتفاع تكاليف الصيانة لاحقاً. لذلك يُنصح دائماً بالالتزام بتعليمات الشركة المصنعة وفحص الزيت بشكل دوري وفق slashgea.

استخدام نوع زيت غير مناسب

تتوفر في الأسواق أنواع متعددة من زيوت المحركات، مثل الزيت التقليدي والزيت الاصطناعي والزيوت المخصصة للمسافات الطويلة، واستخدام زيت غير مطابق لمواصفات السيارة قد يؤثر بشكل مباشر في كفاءة المحرك واستهلاك الوقود.

الزيت غير المناسب قد لا يحتوي على الإضافات المطلوبة لحماية المحرك من التآكل أو الحرارة العالية، ما قد يؤدي إلى تلف بعض الأجزاء الحساسة بمرور الوقت، ولهذا السبب يُفضل الرجوع إلى دليل السيارة أو استشارة فني مختص قبل اختيار الزيت.

عدم تسخين المحرك قبل تغيير الزيت

يفضل بعض الأشخاص تغيير الزيت مباشرة دون تشغيل السيارة مسبقاً، لكن الزيت البارد يكون أكثر لزوجة ويتحرك ببطء داخل المحرك، ما يعني بقاء جزء من الزيت القديم والرواسب في الداخل.

تشغيل المحرك لبضع دقائق قبل بدء العملية يساعد على تسخين الزيت وجعله أكثر انسيابية، وبالتالي يخرج بشكل أسرع ويحمل معه الشوائب المتراكمة، ومع ذلك يجب الحذر من أن يكون المحرك ساخناً جداً لتجنب التعرض للحروق.

إضافة كمية زيت غير صحيحة

من الأخطاء الشائعة وضع كمية زيت أقل أو أكثر من المطلوب، نقص الزيت يؤدي إلى ضعف التزييت وزيادة الاحتكاك بين أجزاء المحرك، ما قد يؤثر في الأداء ويسبب تآكلاً مبكراً.

أما زيادة الزيت فقد تؤدي إلى ارتفاع الضغط داخل المحرك أو وصول الزيت إلى أجزاء غير مخصصة له، مثل نظام العادم. وقد تظهر علامات مثل الدخان أو الأصوات الغريبة إذا كانت كمية الزيت أعلى من الحد المطلوب.

نسيان تغيير فلتر الزيت

يعتقد بعض السائقين أن تغيير الزيت وحده يكفي، لكن فلتر الزيت يلعب دوراً مهماً في تنقية الزيت من الشوائب والرواسب المعدنية الناتجة عن عمل المحرك.

استخدام فلتر قديم مع زيت جديد يعني استمرار دوران الأوساخ داخل المحرك، ما يقلل من فعالية الزيت الجديد، لذلك يُنصح دائماً باستبدال الفلتر مع كل عملية تغيير زيت للحفاظ على كفاءة المحرك.

تركيب فلتر الزيت بشكل خاطئ

قد يؤدي تركيب فلتر الزيت بطريقة غير صحيحة إلى تسرب الزيت أو ضعف تدفقه داخل المحرك، ومن أكثر الأخطاء شيوعاً إحكام الفلتر بقوة مفرطة، ما قد يتلف الحلقة المطاطية أو السن اللولبي.

ولتجنب هذه المشكلة، يُنصح بتشحيم الحلقة المطاطية بقليل من الزيت قبل تركيب الفلتر الجديد، ثم إحكام ربطه بالقدر المناسب فقط، هذه الخطوة البسيطة تساعد أيضاً على تسهيل فك الفلتر عند تغييره لاحقاً.

المبالغة في إحكام سدادة التصريف

بعد تفريغ الزيت القديم، يجب إعادة سدادة التصريف بإحكام مناسب، لكن بعض الأشخاص يبالغون في شدها خوفاً من التسرب، ما قد يؤدي إلى تلف السن اللولبي في حوض الزيت.

تلف السن اللولبي قد يجعل إزالة السدادة مستقبلاً أمراً صعباً ومكلفاً، وقد يتطلب استبدال حوض الزيت بالكامل، لذلك فإن الإحكام المعتدل هو الخيار الأفضل دائماً.

عدم استبدال حشوة سدادة التصريف

حشوة سدادة التصريف قطعة صغيرة لكنها أساسية لمنع تسرب الزيت، ومع مرور الوقت تتعرض هذه الحشوة للتآكل أو التشوه بسبب الحرارة والضغط المستمرين.

إعادة استخدام الحشوة القديمة قد يؤدي إلى حدوث تسرب تدريجي للزيت، ما قد يسبب انخفاض مستواه دون ملاحظة السائق. لذلك يُفضل استبدالها مع كل تغيير زيت لضمان إحكام الإغلاق.

نسيان تشحيم حشوة الفلتر

تشحيم حشوة الفلتر الجديدة خطوة بسيطة لكنها مهمة، لأنها تساعد على تثبيت الحشية بشكل صحيح وتحميها من التلف أثناء إحكام الفلتر.

كما أن وجود طبقة خفيفة من الزيت على الحشوة يجعل إزالة الفلتر أسهل عند موعد الصيانة التالية، تجاهل هذه الخطوة قد لا يسبب مشكلة مباشرة، لكنه قد يؤدي إلى صعوبة الفك أو حدوث تسرب لاحقاً.

عدم إعادة غطاء تعبئة الزيت

بعد الانتهاء من تغيير الزيت، قد ينسى البعض إعادة غطاء تعبئة الزيت بسبب الاستعجال أو الانشغال بفحص مستوى الزيت، ورغم بساطة الأمر، فإن نتائجه قد تكون فوضوية للغاية.

عند تشغيل المحرك من دون الغطاء، قد يتناثر الزيت داخل حجرة المحرك بالكامل، ما يؤدي إلى اتساخ المكونات وربما انخفاض مستوى الزيت بسرعة. ولهذا يُنصح دائماً بمراجعة جميع الخطوات قبل تشغيل السيارة مجدداً.