سر خفي بالسيارة.. لماذا تحتوي فتحة الوقود على ثقوب صغيرة؟

عند تعبئة السيارة بالوقود نلحظ وجود ثقوب صغيرة في معظم السيارات ربما لا ينتبه إليها كثير من السائقين، لكنها تؤدي وظيفة أساسية في سلامة نظام الوقود وكفاءته.

فعلى الرغم من أن عملية تعبئة البنزين تبدو بسيطة، فإن ما يحدث داخل خزان الوقود أكثر تعقيداً مما يتخيله البعض، إذ يتطلب الأمر توازناً دقيقاً بين دخول الوقود وخروج الهواء والأبخرة بطريقة آمنة ومنظمة.

عند التوقف في محطة الوقود وإدخال مضخة البنزين داخل فتحة التعبئة، يبدأ الوقود بالتدفق إلى الخزان بسرعة، لكن هذا التدفق لا يمكن أن يتم بسلاسة ما لم يجد الهواء الموجود داخل الخزان طريقاً للخروج، ومن ثم يأتي دور فتحات التهوية الموجودة أعلى أو حول عنق التعبئة، إذ تسمح بخروج الهواء وأبخرة البنزين من الخزان أثناء دخول الوقود إليه، لكن من دون هذه الفتحات، قد يتراكم الضغط داخل الخزان، ما يؤدي إلى توقف المضخة بشكل متكرر أو بطء شديد في عملية التعبئة وفق موفع SlashGear.

إلى جانب وظيفة هذه الفتحات في تسهيل عملية التعبئة، تلعب أيضاً دوراً مهماً في التحكم بأبخرة البنزين، فمن المعروف أن البنزين مادة شديدة التطاير، ويتحول جزء منه إلى أبخرة داخل الخزان، خاصة في أوقات الطقس الحار، ولهذا السبب تنتفخ أحياناً عبوات الوقود البلاستيكية القديمة المستخدمة في معدات الحدائق أو المولدات الصغيرة عند ارتفاع درجات الحرارة، وإذا لم لم يكن خزان وقود السيارة مزوداً بنظام تهوية مناسب، فإنه يتعرض لضغط داخلي مرتفع يؤثر على أداء نظام الوقود أو يتسبب في مشاكل تتعلق بالسلامة.

وتوضح شركات متخصصة في تصنيع خزانات الوقود أن دخول الهواء وخروجه من الخزان ضرورة لا غنى عنها، فكما يحتاج الهواء إلى الخروج أثناء تعبئة الوقود، يحتاج أيضاً إلى الدخول أثناء استهلاك البنزين من قبل المحرك، وعندما يعمل المحرك ويسحب الوقود من الخزان، يجب تعويض الكمية المستهلكة بالهواء، وإلا سيتكون فراغ يؤثر على تدفق الوقود نحو المحرك.

وتتصل فتحات التهوية عادة بأنابيب مخصصة ضمن نظام الوقود، كما ترتبط في السيارات الحديثة بأنظمة التحكم في الانبعاثات، والتي تهدف إلى تقليل تسرب الأبخرة الضارة إلى الهواء، وتقوم هذه الأنظمة بتجميع الأبخرة وإعادة استخدامها داخل المحرك بدلاً من إطلاقها مباشرة إلى البيئة، ما يساعد على خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استهلاك الوقود.

يرى خبراء السيارات أن هذه الفتحات الصغيرة تشبه في أهميتها العديد من تقنيات الأمان المخفية داخل المركبة، فهي تعمل في الخلفية دون أن يلاحظها السائق، لكنها تؤدي دوراً محورياً في الحفاظ على سلامة السيارة ومنع حدوث مشكلات أثناء التزود بالوقود أو أثناء القيادة اليومية.

ينصح المختصون بالحفاظ على منطقة فتحة الوقود نظيفة وخالية من الأوساخ أو الرواسب التي قد تسد فتحات التهوية أو تعيق عمله، كما يُفضل التأكد من إغلاق غطاء الوقود بإحكام بعد كل عملية تعبئة، لأن أي خلل في نظام التهوية قد يؤدي إلى ظهور مشاكل مثل صعوبة تشغيل السيارة أو انبعاث روائح وقود أو إضاءة لمبة فحص المحرك.