لماذا تتآكل إطارات السيارات الكهربائية أسرع بمرتين من العادية؟

مع تزايد الاعتماد العالمي على السيارات الكهربائية، يواجه عدد متزايد من السائقين تحديا غير متوقع يتعلق بعمر الإطارات، فقد كشفت تقارير متخصصة أن إطارات المركبات الكهربائية تتآكل بمعدل أسرع بكثير من تلك المستخدمة في السيارات التقليدية تصل إلى مرتين أو أكثر، ما يترتب عليه أعباء مالية إضافية على المستخدمين، ويطرح تساؤلات حول مدى جاهزية البنية التحتية والخدمات لمواكبة هذا التحول في عالم النقل.

ويعزو خبراء ميكانيكا السيارات هذه الظاهرة إلى مجموعة من العوامل التقنية المرتبطة بطبيعة السيارات الكهربائية. في مقدمة هذه العوامل، يأتي الوزن الزائد الذي تحمله المركبة بسبب البطاريات الضخمة، فالمركبات الكهربائية غالبا ما تزن أكثر من مثيلاتها التي تعمل بمحركات احتراق داخلي، ما يؤدي إلى ضغط أكبر على الإطارات، خصوصا أثناء المنعطفات والتسارع، وبالتالي تآكل أسرع لسطح الإطار، وفقا لموقع EV Smarts الخاص بالسيارات الكهربائية.

إضافة إلى ذلك، تُنتج السيارات الكهربائية عزم دوران فوريا بمجرد الضغط على دواسة الوقود، وهو ما يمنحها تسارعا قويا وسريعا، إلا أن هذا الأداء القوي يُترجم إلى احتكاك أكبر بين الإطارات وسطح الطريق، ما يؤدي إلى تسارع وتيرة التآكل، لا سيما لدى السائقين الذين يفضلون أسلوب القيادة الحاد أو الرياضي.

ويبرز عامل آخر يزيد من تعقيد المسألة، وهو اعتماد هذه السيارات على نظام الكبح المتجدد، الذي يستخدم المحرك لتقليل السرعة بدلا من المكابح التقليدية. هذا النظام يغير توزيع قوى الكبح بين العجلات، ما يؤدي إلى أنماط غير متوازنة من التآكل في الإطارات، خاصة بين الإطارات الأمامية والخلفية، ويستدعي فحصا متكررا ودقيقا لتفادي فقدان السيطرة أو الحوادث.

وفي محاولة لتعويض استهلاك الطاقة وتسريع الشحن، تعتمد الشركات المصنعة على إطارات ذات مقاومة تدحرج منخفضة، والتي تسهم في إطالة مدى السير، إلا أن هذه الإطارات مصنوعة من مركبات مطاطية ناعمة، ما يجعلها أكثر عرضة للتآكل مقارنة بالإطارات التقليدية، رغم مساهمتها في الكفاءة التشغيلية.

ويشير متخصصون إلى أن أسلوب القيادة يلعب دورا محوريا في تحديد عمر الإطار. فالتسارع المفاجئ، والانعطاف الحاد، والفرملة القوية، جميعها تُسرّع من تآكل الإطار، وهو ما يجعل من القيادة السلسة والمتدرجة عاملا مهما في الحفاظ على عمر الإطارات.

وينصح الخبراء باتباع حزمة من إجراءات الصيانة الوقائية، تشمل تدوير الإطارات كل 8,000 إلى 12,000 كيلومتر لضمان توزيع متوازن للتآكل، والحرص على ضبط ضغط الهواء بانتظام وفق توصيات الشركة المصنعة، إلى جانب فحص زوايا العجلات بشكل دوري لتجنب التآكل غير المنتظم.

كما يُوصى باستخدام إطارات مخصصة للسيارات الكهربائية، والتي تُصمم لتحمّل الوزن الإضافي والعزم العالي، مما يوفّر توازنا أفضل بين الأداء والمتانة.

ورغم أن تكلفة إطارات السيارات الكهربائية أعلى من الإطارات التقليدية، فإن الاستثمار في إطارات عالية الجودة وصيانة منتظمة يُعد قرارا اقتصاديا على المدى الطويل، حيث يقلل من تكاليف الاستبدال المتكرر ويحافظ على كفاءة المركبة وسلامة الركاب.