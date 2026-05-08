لغز الهواء الساخن.. لماذا يضعف مكيف سيارتك في الحر؟

مع ارتفاع الاعتماد على أنظمة تكييف الهواء في السيارات الحديثة باعتبارها من أهم وسائل الراحة خلال فصل الصيف، كشف تقرير فني متخصص عن أبرز الأسباب التي تؤدي إلى ضعف أداء المكيّف، مشيرا إلى أن سببا بسيطا وشائعا قد يكون المسؤول الأول عن تراجع كفاءة التبريد قبل اللجوء إلى إصلاحات مكلفة.

وبحسب تقرير فني نُشر في موقع SlashGear، فإن أنظمة التكييف في السيارات تُعد من أهم التطورات التقنية في صناعة السيارات خلال العقود الخمسة الماضية، إذ تساهم في الحفاظ على درجة حرارة مناسبة داخل المقصورة حتى في الظروف المناخية الحارة، باستثناء الحالات المتطرفة.

إلا أن العديد من السائقين يلاحظون في بعض الأحيان ضعفا تدريجيا في تبريد الهواء، ما يحوّل القيادة في الصيف من تجربة مريحة إلى إزعاج واضح بسبب ارتفاع الحرارة داخل المركبة.

فلتر هواء المقصورة.. السبب الأكثر شيوعا

يؤكد التقرير أن انسداد أو اتساخ فلتر هواء المقصورة يُعد من أكثر الأسباب شيوعا لضعف تدفق الهواء البارد، وهو أول عنصر يجب فحصه قبل التوجه إلى أي تشخيصات أكثر تعقيدا.

ويعمل هذا الفلتر على تنقية الهواء الداخل إلى المقصورة من الغبار والجسيمات العالقة، ويتم وضعه ضمن مسار تدفق الهواء الخاص بنظام التكييف، ومع تراكم الأوساخ، يعيق الفلتر مرور الهواء، ما يؤدي إلى ضعف الإحساس بالتبريد حتى إذا كان النظام يعمل بشكل طبيعي.

موقع الفلتر وكيفية فحصه

أشار التقرير إلى أن موقع فلتر المقصورة يختلف حسب نوع السيارة وطرازها وسنة تصنيعها، ويمكن تحديده بدقة عبر دليل المستخدم، وغالبا ما يوجد في أحد المواقع التالية:

خلف صندوق القفازات

أسفل لوحة القيادة

أو خارج السيارة بالقرب من قاعدة الزجاج الأمامي

ويتطلب فحصه فتح الغطاء البلاستيكي المخصص له، ثم سحب الفلتر الذي يكون عادةً على شكل مستطيل أو مربع بطبقات ورقية، وبعد ذلك يتم فحصه للتأكد من عدم وجود تراكمات غبار أو أوساخ، مع ضرورة تنظيف الحاوية الداخلية باستخدام المكنسة الكهربائية قبل إعادة تركيبه أو استبداله.

وفي بعض الحالات، يمكن إجراء اختبار سريع عبر تنظيفه مؤقتا باستخدام الهواء المضغوط أو المكنسة لمعرفة ما إذا كان ذلك يحسن تدفق الهواء من فتحات التكييف.

أسباب أخرى محتملة لضعف التبريد

وفي حال كان الهواء يخرج من الفتحات لكن دون برودة كافية، يرجح التقرير أن يكون النظام منخفضا في غاز التبريد (الفريون)، وهو ما يمكن إعادة تعبئته باستخدام أطقم متوفرة في الأسواق، إلا أن السبب الأساسي غالبا ما يكون وجود تسرب في أحد الخراطيم أو المكونات الداخلية، ما يستدعي تدخّل فني مختص.

أما إذا كان تدفق الهواء ضعيفا جدا أو منعدما، فقد يشير ذلك إلى عطل في أحد مكونات نظام التهوية، مثل:

فيوز كهربائي محترق

ريليه (Relay) تالف

خلل في مقاومة مروحة المكيف

أو تعطل محرك المروحة نفسه

كما لفت التقرير إلى أن سماع أصوات اهتزاز أو طقطقة عند تشغيل المكيف قد يشير إلى ارتخاء في وحدة المروحة أو وجود خلل ميكانيكي فيها.

توصيات فنية

يشدد الخبراء على ضرورة الرجوع إلى دليل السيارة لتحديد موقع الفيوز أو الريليه الصحيح واستبدالهما بنفس المواصفات، كما يُنصح باستخدام جهاز قياس متعدد (Multimeter) لفحص أداء المكونات الكهربائية، خاصة مقاومة المروحة التي تتحكم في سرعات التشغيل.

وفي بعض الحالات، قد يكون استبدال وحدة المروحة بالكامل هو الحل الأنسب، وهو إجراء يمكن تنفيذه في المنزل حسب تصميم السيارة، أو عبر مراكز الصيانة المتخصصة.

ويؤكد التقرير أن الفحص البسيط لفلتر هواء المقصورة قد يكون الخطوة الأولى والأكثر فاعلية قبل الانتقال إلى تشخيصات معقدة أو إصلاحات مكلفة، خاصة مع تزايد شكاوى ضعف أداء أنظمة التكييف خلال أشهر الصيف.