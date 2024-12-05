سيارة هاواوي الكهربائية «مايسترو» خليط إبداعي من مايباخ ورولز رويس وبنتلي

في سباق الصناعة من يقطع مسافات بعيدة، يصعب بل ويستحيل على المنافسين اللحاق به، وتلك كانت أزمة السيارات الميكانيكية الصينية، التي دخلت المنافسة بعد عشرات السنوات من بدء عمالقة تصنيع السيارات لخطواتهم وخطوط إنتاجهم، ما جعل منافسة السيارات الصينية للعمالقة أمراً صعباً، على مستوى الأسعار ربما، ولكن في التكنولوجيات ودقة التصنيع وإدراك احتياجات السوق، فرغم محاولاتهم، إلا أن الأمر لم ينجح بالقدر الكافي، ولذلك عندما بدأ الاتجاه لتصنيع السيارات الكهربائية، تلقفت الصين الأمر سريعاً لتبدأ رحلتها في طريق تصنيع ما يزال الكل فيه جديداً ويجربون.. بل ويعددون من الطبقات والشرائح المستهدفة لتحقيق أعلى عائد، وأكبر قدر من الانتشار.. لتصبح السيارات الصينية الكهربائية خطراً داهما على كبار المصنعين الأوروبيين والأمريكيين.

وبالرغم من البدايات مع السيارات الاقتصادية، واستهداف شريحة الأغلبية بسيارات رخيصة السعر، فالصناعة الصينية قد تطورت كثيراً في المجال، وباتت تستهدف شرائح أكثر رفاهية وثراء، وتنافس فئات لم يكن عبر السنوات هناك من يزحزحها من فوق عرشها، بما في ذلك بنتلي ورولز رايس ومايباخ.

ووبالفعل ذهبت هاواوي بالتعاون مع شركة جاك لتصنيع السيارات إلى إنتاج خط من السيارات الفارهة يحمل اسم «مايسترو»، والتي أصدرتها في الأسواق الصينية بطرازها الأول S800، والتي قال عنها الخبراء، إنها مايباخ محسنة ومضروبة في خلاط مع رولز رايس وبينتلي، دلالة على دقة تصنيعها والاهتمام بفخامتها، وتفاصيلها سواء الداخلية أو الخارجية.

وعجلات مايسترو القرصية مستوحاة بشكل لا يقبل الشك من رولز-رويس، والمدخل الأمامي المزخرف بالكروم يبدو وكأنه فكرة تالية لبنتلي، والمعالجة الخارجية ثنائية اللون تصرخ مايباخ.

أما بالنسبة لشكل السيارة من الخلف، فإن مظهره المنحني قليلاً قريب في التصميم من سيارة بورش باناميرا، إلا أن تصميم S800 أضاف العديد من اللمسات الأصلية على السيارة، بما في ذلك مقابض الأبواب ذات النقش النجمي الفريد وإضاءة LED المصممة بدقة.

لم يستطع يو تشينغ دونغ (المعروف أيضًا باسم ريتشارد يو)، الرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لتكنولوجيا الأعمال الاستهلاكية، مقاومة التفاخر بأن Maextro S800 أكبر من 99.99% من السيارات على الطرق الصينية، بقياس 5,480 مم (215.7 بوصة) طولًا، 2,000 مم (78.7 بوصة) عرضًا، و 1,536 مم (60.5 بوصة) ارتفاعًا، مع قاعدة عجلات تبلغ 3,370 مم (132.7 بوصة)، بالتأكيد لا تفتقر S800 إلى الحجم.

هذه الأبعاد مشابهة جدًا لسيارة مرسيدس-مايباخ S-Class، التي كانت بمثابة معيار للطراز الصيني، ومع ذلك، فهي أقصر بـ65 مم (2.6 بوصة) من رولز-رويس غوست.

الداخلية، التي تم الكشف عنها من خلال صورة تشويقية واحدة، تلمح إلى الفخامة لكنها تترك الكثير للخيال. سقف "السماء النجمية"، وهي ميزة مستعارة من أعظم نجاحات رولز-رويس، يوفر أجواء سماوية، في حين تهدف المواد عالية الجودة للتنجيد إلى تعزيز جاذبية المقصورة.

المقاعد الخلفية تقترح ترتيبًا بأربعة مقاعد، لتلبية احتياجات أولئك الذين يفضلون أن يتم توصيلهم بدلاً من القيادة بأنفسهم. وبما أن هذا مشروع مدعوم من هواوي، يمكنك أن تتوقع أحدث التقنيات، بما في ذلك نظام مساعدة مدعوم بالذكاء الاصطناعي وقدرات قيادة ذاتية المستوى 3.