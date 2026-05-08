«بورشه» تعتزم وقف إنتاج «ماكان» أرخص سياراتها

لعبت السيارة كايين الرياضية متعددة الاستخدامات «إس.يو.في» دوراً مهماً في إنقاذ شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة الألمانية «بورشه» من الإفلاس، خلال العقد الأول من الألفية الثالثة. وبعد طرح هذه السيارة، أضافت «بورشه» سيارة «إس.يو.في» جديدة أصغر حجماً وأقل سعراً باسم «ماكان»، لتحقق نجاحاً باهراً أيضاً.

ورغم شعبية «ماكان» التي تعمل بالبنزين، إلا أن الشركة على وشك وقف إنتاجها، حيث أكدت الشركة في إعلان أرباحها ربع السنوية اعتزامها وقف إنتاجها خلال الصيف الحالي.

وقال يوشين بروكنر، المدير المالي لشركة بورشه: «سيتوقف الإنتاج في صيف 2026، وخلال الشهر الأخير المتبقي، سننتج بأقصى قدر ممكن»، ومن المتوقع خروج آخر سيارة «ماكان» تعمل بمحرك بنزين من خط الإنتاج في يوليو المقبل.

وفي عام 2024 أضافت بورشه نسخة كهربائية إلى جانب النسخة البنزين من السيارة «ماكان».

جاء قرار «بورشه» وقف إنتاج السيارة «ماكان»، التي تعمل بالبنزين، والتي تم تحديثها آخر مرة في عام 2022، تتصدر مبيعات الشركة إلى جانب السيارة «كايين».

باعت «بورشه» حوالي 27.14 ألف سيارة «ماكان» في الولايات المتحدة، ورغم أن الشركة لا تفصح عن مبيعاتها حسب نوع المحرك، إلا أن الأغلبية العظمى من المبيعات في الولايات المتحدة كانت من فئة البنزين، ووفقاً لتقديرات «كوكس أوتوموتيف» باعت «بورشه» 8799 سيارة «ماكان» كهربائية في عام 2025 في الولايات المتحدة.

ووصل إجمالي الإنتاج التراكمي للسيارة «ماكان» منذ ظهورها لأول مرة في عام 2013 إلى أكثر من مليون سيارة، لذا فإن توقف إنتاج هذه السيارة الـ إس.يو.في، التي تعمل بالبنزين دون وجود بديل فوري في فئتها يعد أمراً بالغ الأهمية. وتراهن «بورشه» بقوة على السيارات الكهربائية، لكنها لم تشهد زيادة في الطلب عليها بالقوة المأمولة، ما وضع الشركة في موقف صعب في ما يتعلق بقطاع سيارات الدفع الرباعي المدمجة.