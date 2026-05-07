ملياردير لا يشبه غيره.. استبدل الكاديلاك بتويوتا كورولا

رغم ثروته الهائلة ونجاحه في بناء واحدة من أكبر الإمبراطوريات الإعلامية الأمريكية، اختار الملياردير الراحل تيد تيرنر أسلوب حياة مختلفاً عن الصورة التقليدية للأثرياء، معتمداً على سيارات اقتصادية موفرة للوقود بدلاً من السيارات الفارهة.

تيرنر، مؤسس شبكة CNN والناشط البيئي المعروف، توفي عن عمر 87 عاماً، لكنه ظل طوال حياته مرتبطاً بأفكار الحفاظ على البيئة وتقليل الاستهلاك.

وفي السنوات الأخيرة عُرف بقيادة سيارة تويوتا بريوس الهجينة، إلا أن اهتمامه بالسيارات الاقتصادية بدأ قبل ذلك بعقود، حين كان يقود سيارة تويوتا كريسيدا خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي وفق jalopnik.

ورغم امتلاكه بعض السيارات الرياضية الفاخرة، بينها فيراري، فإن تيرنر فضّل غالباً السيارات العملية قليلة الاستهلاك للوقود، والمفارقة أن سيارة كريسيدا التي استخدمها أصبحت لاحقاً من أكثر السيارات شعبية لدى عشاق التعديل، خصوصاً مع تزويدها بمحركات قوية مثل 2JZ وLS.

وفي وقت كانت فيه السيارات الفاخرة رمزاً للمكانة الاجتماعية خلال ثمانينيات القرن الماضي، اختار تيرنر قيادة سيارة بسيطة واقتصادية بشكل يومي، ووفق تقارير أمريكية، فقد تخلى عام 1973 عن سيارته الكاديلاك بعد أزمة النفط، واستبدلها بسيارة تويوتا كورولا، في خطوة عكست اهتمامه المبكر بترشيد استهلاك الوقود.

كما كرّمته تويوتا عام 2010 خلال حفل جوائز الإعلام البيئي في كاليفورنيا، تقديراً لدعمه الرسائل البيئية في البرامج التلفزيونية والأفلام. وخلال مقابلة مع جامعة ستانفورد في العام نفسه، قال تيرنر إن سيارته الأساسية كانت بريوس، مؤكداً أنه لا يشعر بالحاجة إلى امتلاك منزل ضخم أو حياة مليئة بالمظاهر رغم كونه مليارديراً.

وخلف تيرنر إرثاً ضخماً في الإعلام والأعمال، بعدما أسس CNN، وامتلك فريق أتلانتا بريفز، وساهم في إطلاق قناة كرتون نتورك، إلى جانب نشاطه الواسع في مجالات البيئة والعمل الخيري، أما لدى عشاق السيارات، فسيظل معروفاً بوصفه الملياردير الذي فضّل سيارة تويوتا كلاسيكية على حياة البذخ المعتادة.