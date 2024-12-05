جاجوار .. رؤية جديدة لعصر السيارات الكهربائية

كشفت شركة صناعة السيارات الفارهة البريطانية جاجوار لاند روفر عن نموذج اختباري جديد لسيارة كهربائية، يعكس لغة تصميم جديدة تماما، وتكشف عما يمكن أن يكون عليه الجيل الجديد من سيارات جاجوار التي أثارت ضجة كبيرة في الأيام الماضية بالكشف عن تغيير علامتها التجارية وشعارها المشهور.

وأشار موقع "كار أند درايفر" المتخصص في موضوعات السيارات إلى أن النموذج الاختباري المعروف باسم تايب زيرو زيرو يعطي لمحة كبيرة لما ستكون عليه أول سيارة كهربائية ستطرحها الشركة المملوكة لمجموعة تاتا موتورز الهندية في أواخر 2026.

في حين أن أول سيارة كهربائية من جاجوار ستكون سيارة من عائلة "جراند تورر" بأربعة أبواب، فإن هذه السيارة ستتبع الرؤية القوية التي قدمها النموذج الاختباري تايب زيرو زيرو.

ويعكس اختيار اسم تايب زيرو زيرو للنموذج الاختباري رغبة الشركة في إبراز تأكيد حقيقتين الأولى من الصفر الأول الذي يشير إلى سيارات جاجوار المستقبلية ستكون بصفر انبعاثات، والصفر الثاني إلى الولادة الجديدة للشركة، واعتبارها نقطة بداية جديدة تماما.

يعكس النموذج الاختباري الجديد الأبعاد الطويلة في سيارات جاجوار الأيقونية ذات البابين مثل إي تايب، لكن باقي التفاصيل تشير إلى تحول كامل عن المواصفات الكلاسيكية لسيارات جاجوار. وبدلا من الانحناءات الناعمة الأنيقة في سيارات جاجوار الحالية، تهيمن على النموذج الاختباري تايب زيرو زيرو المنحنيات الحادة والتجانس.

كما أن مقدمة السيارة المستقبلية حادة ومستقبلية، مع شبكات مستطيلة في المنتصف تتكون من سلسلة من العناصر الأفقية. كما تكتمل المقدمة بمصابيح أمامية بسيطة وزاوية على شكل خط من مصابيح الصمام الضوئي الثنائي مما يمنح السيارة مظهرًا حادا وأقرب إلى الأجهزة الآلية.

أما الجزء الخلفي من النموذج الاختباري تايب زيرو زيرو، فهو الأكثر اختلافا حيث لا يوجد زجاج خلفي، كما أن جوانب السيارة تنحي نحو الخلف لتلتقي بلوحة مستطيلة كبيرة. ويظهر الرسم التخطيطي مرة أخرى، وهذه المرة يخفي المصابيح الخلفية، التي تتكون من خطين رفيعين. ويتميز السقف بلوحة زجاجية بانورامية.

ولم تكشف الشركة عن مواصفات المحرك المنتظر استخدامه عندما يدخل هذا النموذج الاختباري مرحلة الإنتاج الفعلي.