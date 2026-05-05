«روكس موتور» الصينية تستهدف بيع 300 ألف سيارة سنوياً عبر سوق الإمارات 2030

تستهدف شركة «روكس موتور» الصينية بيع 300 ألف سيارة سنوياً من منتجاتها المتطورة عبر أسواق الإمارات بحلول عام 2030. وقال المدير العام للمنتجات والتسويق في الشركة، بريان بيان، إن الشركة تسعى من خلال مقرها الإقليمي في أبوظبي إلى تعزيز وجودها السوقي وإرساء قاعدة صلبة لمبيعاتها في السوق المحلي والأسواق الإقليمية، بما يزيد من مكانة العلامة في السوق النشط ويحفز من الطلب عليها خلال السنوات الخمس المقبلة، وبما يحقق خطة الترويج والانتشار، ويحقق معدلات البيع المستهدفة مع نهاية تلك الفترة.

وأضاف على هامش فعاليات ملتقى «اصنع في الإمارات 2026» أن اختيار الإمارات، لا سيما أبوظبي، يستند لعوامل عدة، على رأسها زخم الطلب ومكانة السوق الإماراتي على صعيد خريطة السيارات الفاخرة، إلى جانب كونه بمثابة بوابة، بما يزيد من نفاذها للأسواق الخليجية على الأخص، وتعزيز مكانة علامتها التجارية في سوق السيارات الفاخرة عالمياً.

كما تقوم الشركة من خلال وجودها الإقليمي في تلك الأسواق النشطة بتوسيع أنشطتها التطويرية في مجالات عدة، منها مجالات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات القيادة الذكية ونقل التكنولوجيا.

وأشار إلى استهداف إرساء علامة عالمية إقليمية تحت شعار «صنع في الإمارات» لاستكمال خطوات النجاح التي بدأتها الشركة الصينية منذ انطلاق أعمالها في 2023.

حيث تعد الإمارات أول محطة لها في التوسع الدولي، وفيما بدأت مبيعاتها الخارجية في منتصف عام 2024، باعت حتى نهاية العام الماضي أكثر من 3000 سيارة في منطقة الخليج، كانت الحصة الأكبر منها في سوق الدولة، ما يعكس صحة توقعات الشركة في دخول أسواق ذات زخم عالٍ في الطلب من خلال بوابة سوق الإمارات.

وتستهدف الشركة من خلال شراكتها المحلية مع مكتب أبوظبي للاستثمار إرساء تحول كبير في قطاع المركبات عبر تكوين نواة صناعية لتلك المركبات المتطورة بمعايير عالمية ولأول مرة خارج الصين.

وذلك من خلال الإشراف المباشر من مقرها بالسوق المحلي على عمليات التصنيع المحلي، كخطوة ضمن رؤية توسيع القاعدة الصناعية بالإمارات إلى مجالات أكثر تخصصاً وتكنولوجيا.

حيث تطرح الموديلات المصنعة والمنتجة في الأسواق خلال العام الجاري لتلبي احتياجات الأسواق بمركبات تجمع بين التكنولوجيا العالمية ومعايير الجودة المحلية ورؤية الدولة نحو صناعاتها الوطنية.

وأضاف أن تلك الرؤية تبلورت عن شراكة استراتيجية عملاقة بين شركة روكس الصينية وصندوق أبوظبي، مع تأسيس شركة جديدة تحت بروج للاستثمارات في قطاع التنقل والسيارات، تأخذ على عاتقها توطين صناعة محلية بالإمارات تقودها شركة «روكس»، تبدأ بتجميع السيارات كمرحلة أولى، لتتبعها مرحلة التصنيع الكامل بأحدث التقنيات العالمية.

هذا المشروع لا يعزز فقط من مكانة الإمارات مركزاً صناعياً عالمياً، بل يضمن أيضاً تقديم سيارات مبتكرة مصممة خصيصاً لتلبية طموحات المنطقة.

وتجسدت أولى الخطوات في إنتاج طراز «01» داخل منشأة صناعية في إمارة أبوظبي، مستندة إلى اتفاقيات تقنية مع عدد من الكيانات الكبيرة في مكونات الصناعة، في مقدمتها شركة «بروج».

وذلك لإنتاج مواد البولي إيفيلين المتطورة، ما يسهم في تخفيف وزن المركبات وزيادة متانة أجزائها وتعزيز كفاءة الطاقة والحفاظ على انخفاض البصمة الكربونية، إلى جانب اتفاقية مع مزود آخر لتطوير البطاريات، فيما تأتي تلك الاتفاقيات في إطار عالي الجودة لتعزيز قاعدة صناعية محلية متطورة تسهم في تحقيق تطلعات رؤية الإمارات الصناعية.

وتطرح السيارة بعدة فئات لتناسب مختلف الأذواق، على أن تركز النسخة الأساسية على الراحة والتكنولوجيا، مع سقف بانورامي ومقاعد جلدية فاخرة وأنظمة سلامة متقدمة.

وتسعى «روكس» إلى أن تلبي متطلبات أسوق الخليج عبر قاعدتها الإنتاجية الإقليمية في الإمارات بمنتجات تمزج بين الابتكار التكنولوجي ومتطلبات السيارات الفارهة.