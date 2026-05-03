البطارية فارغة.. كابلات التوصيل قنبلة صامتة تدمر السيارات الحديثة في ثوانٍ!

عندما نتفاجأ بأن بطارية السيارة فارغة، نلجأ مباشرة إلى كابلات التوصيل وسيارة أخرى، معتقدين أن الحل بسيط كما كان في الماضي، لكن في السيارات الحديثة قد يتحول هذا الإجراء إلى خطر حقيقي إذا لم يتم بالشكل الصحيح.

لم تعد عملية تشغيل السيارة باستخدام كابلات التوصيل كما كانت سابقاً، لأن السيارات الحديثة أصبحت تعتمد على أنظمة إلكترونية معقدة وحساسة للغاية، وما كان بسيطاً في الماضي أصبح اليوم يتطلب دقة وحذراً شديدين لتجنب إتلاف مكونات السيارة.

في السيارات القديمة، كان التوصيل بالكابلات وسيلة سهلة وآمنة نسبياً، أما اليوم فالمركبات تعتمد على وحدات تحكم إلكترونية (ECUs) تدير معظم وظائف السيارة من الإشعال إلى أنظمة الأمان والتوجيه، وأي خلل في التيار الكهربائي قد يؤدي إلى تلف هذه الأنظمة أو إعادة ضبطها بشكل خاطئ، مما يسبب أعطالاً أو إضاءة لمبة فحص المحرك وفق jalopnik.

ومن الأمور المهمة أيضاً موقع البطارية، في العديد من السيارات الحديثة، فلم تعد البطارية تحت غطاء المحرك، بل أصبحت في صندوق السيارة أو تحت المقاعد، لذلك لا يُنصح دائماً بالتوصيل المباشر على البطارية، بل يجب استخدام نقاط التوصيل المخصصة التي توفرها الشركة المصنعة لتقليل المخاطر.

أما السيارات الهجينة والكهربائية فهي أكثر حساسية، إذ تحتوي على بطارية 12 فولت للأنظمة العادية وبطارية عالية الجهد للمحرك الكهربائي، وأي خطأ في التوصيل قد يكون خطيراً جداً، وبعض الشركات مثل تسلا وكيا تحذر من استخدام سياراتها لتشغيل سيارات أخرى لتجنب تلف الأنظمة أو إلغاء الضمان.

هل يجب تشغيل السيارة التي تقوم بشحن البطارية أثناء التوصيل؟ في الماضي كان ذلك شائعاً، لكن في السيارات الحديثة لا توجد قاعدة ثابتة، ويعتمد الأمر على تعليمات الشركة المصنعة.

من الأشياء المهمة في هذه العملية ترتيب توصيل الكابلات حيث يتم البدء بالكابل الأحمر على السيارة الفارغة، ثم السيارة المانحة، ثم الكابل الأسود على السيارة المانحة، وأخيراً يتم تثبيته على سطح معدني غير مطلي بعيداً عن البطارية لتجنب الشرر.

المشكلة الأساسية في السيارات الحديثة هي حساسيتها العالية لأي زيادة مفاجئة في التيار، مما قد يؤثر على أنظمة مهمة مثل التوجيه والوسائد الهوائية والتحكم الإلكتروني، وقد يؤدي إلى إصلاحات مكلفة.

ينصح الخبراء باستخدام أجهزة التشغيل المحمولة والصغيرة بدلاً من الاعتماد على كابلات التوصيل، لأنها أكثر أماناً وأسهل في الاستخدام ولا تحتاج إلى سيارة أخرى.

عملية تشغيل السيارة بكابلات التوصيل لم يعد بسيطاً كما كان، ومع تطور التكنولوجيا أصبح الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة ضرورة لتجنب أي أضرار قد تكون مكلفة وخطيرة بل ومدمرة على السيارات الحديثة.