الإمارات بوابتنا الرئيسة لدخول المنطقة والسوق الأهم خليجياً

4.9 % حصتنا السوقية من سوق الإمارات ونستهدف الوصول إلى 6.5 % خلال 2026

أكد تيان جينجون، الرئيس التنفيذي لشركة «جيلي للسيارات» في الشرق الأوسط، أن دولة الإمارات تعدّ البوابة الرئيسة لدخول مجموعة «زيجيانج جيلي هولدنج» إلى منطقة الشرق الأوسط، كما تعتبر السوق الأهم لها في دول الخليج.

وقال تيان جينجون، في تصريحات لـ«البيان»: إن حصتنا السوقية من من سوق الإمارات وصلت إلى 4.9 %، ونحتل المرتبة السادسة بين شركات السيارات التي توجد في سوق دولة الإمارات، وهدفنا في العام الجاري أن تصل إلى نسبة 6.5 % من الحصة السوقية.

وأضاف أن مبيعات مجموعة «زيجيانج جيلي هولدنج» في منطقة الشرق الأوسط خلال الربع الأول من العام الجاري في نمو مستمر بنسبة تصل إلى 30 % مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، موضحاً أن علامتي «زيكر» و«لينك آند كو» على وجه التحديد شهدتا نمواً أكبر بنسبة 15 %، خلال الربع الأول 2026 مقارنة بالربع الأول 2025، أما علامة «جيلي» وحدها فقد شهدت نمواً أكبر بكثر من هذا.

وأكد أن دول الخليج تعد سوقاً جذابة لأسباب عدة منها: ارتفاع مستوى الدخل، والاعتماد الكبير على السيارات الخاصة، والطلب المرتفع على السيارات الكبيرة، والبنية التحتية المتقدمة، أما سوق الإمارات بالنسبة لمجموعة «جيلي» فإننا نعتبرها بوابة إقليمية، حيث تعد الإمارات، وخصوصاً دبي، مركزاً تجارياً إقليمياً ما يجعلها نقطة انطلاق للتوسع في الخليج، ومنصة لعرض المنتجات الجديدة، ومركزاً للخدمات اللوجستية.

وأوضح أن السوق الإماراتي يتمتع بتنوع المستهلكين، محليين ومقيمين، وارتفاع الطلب على السيارات الحديثة، وتقبل سريع للعلامات الجديدة، ولذلك شهدت «جيلي» نمواً سريعاً في دولة الإمارات، حيث افتتحت 7 صالات عرض خلال فترة قصيرة، وتوسعت في دبي وأبوظبي والشارقة ورأس الخيمة، كما باعت أكثر من 9000 سيارة في أول عام كامل من العمليات، كذلك افتتحت أكبر صالة عرض لها خارج الصين في دبي، ما يعكس أهمية السوق الإماراتي، كما أكد أن دبي تعتبر مركزاً رئيسياً لعملياتنا.

وأشار إلى أن «جيلي» حققت نمواً ملحوظاً في المنطقة، حيث أصبحت من أسرع العلامات نمواً في سوق الإمارات، كما ارتفع الطلب على سياراتها بشكل كبير، ونجحت الشركة في بناء شبكة قوية من الوكلاء، وعملت على زيادة الوعي بالعلامة التجارية.

واعتبر أن سوق الإمارات من أهم الأسواق لمجموعتنا للتوسع في السيارات الكهربائية والذكية، حيث تدعم الإمارات التحول إلى الطاقة النظيفة، وهو ما يتماشى مع استراتيجية «جيلي»، لذلك أطلقت الشركة سيارات كهربائية مثل «EX5» في السوق الإماراتي، ويأتي ذلك دعماً لرؤية الإمارات للاستدامة، كما تخطط «جيلي» لتوسيع مشاريع مثل: السيارات ذاتية القيادة، وخدمات النقل الذكي، حتى إن بعض مشاريعها تستهدف مدناً مثل أبوظبي مستقبلاً.

ولفت إلى أن منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي، أصبحت ساحة منافسة رئيسية لشركات صناعة السيارات العالمية، فبعد أن كانت تهيمن عليها تقليدياً العلامات التجارية اليابانية والأمريكية والأوروبية تشهد الآن طفرة في عدد الشركات الصينية المصنعة للسيارات، والتي تقدم سيارات عالية التقنية بأسعار تنافسية، وقد تبوأت «جيلي» مكانة رائدة في هذا التحول.

وأكد أن السوق الصيني مستقر تماماً، وفي نمو متواصل من حيث المبيعات، ونحن في مجموعة «زيجيانج جيلي هولدنج» نجحنا في تحقيق أعلى نسبة نمو في المبيعات من بين بين الشركات الصينية مجتمعة، وهو إنجاز كبير لمجموعتنا.

وتدير مجموعة «زيجيانج جيلي هولدنج» منظومة متعددة العلامات التجارية، مما يتيح لها تغطية قطاعات سوقية متعددة وهي: سيارات السوق الشامل «جيلي أوتو»، وسيارات هجينة فاخرة «لينك آند كو»، وسيارات كهربائية فاخرة «زيكر»، وسيارات الطاقة الجديدة للسوق الشامل «جيلي جالاكسي».