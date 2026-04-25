هوندا تنهي مبيعات السيارات في كوريا الجنوبية بنهاية العام

أعلنت شركة هوندا موتور اليابانية أنها ستنهي مبيعات سياراتها في جمهورية كوريا الجنوبية الشقيقة بحلول نهاية هذا العام.

وقالت الشركة اليابانية، التي أعلنت القرار، أول من أمس، إنها تهدف إلى تركيز مواردها التجارية على مشاريع تعزز قدرتها التنافسية، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات في بيئة السوق داخل اليابان وخارجها، بحسب وكالة أنباء «جيجي برس».

وستواصل هوندا تقديم خدمات ما بعد البيع، وتوفير قطع الغيار للمركبات، التي باعتها في كوريا الجنوبية، كما ستستمر في بيع الدراجات النارية في البلاد.

وكانت الشركة قد بدأت بيع السيارات في كوريا الجنوبية عام 2004، وبلغت مبيعاتها السنوية ذروتها عند نحو 12 ألف وحدة في عام 2008، لكنها تراجعت إلى حوالي ألفي وحدة فقط في السنوات الأخيرة.