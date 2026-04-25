إحصائية ألمانية: الصين تستحوذ على 60 % من سيارات الركاب الكهربائية عالمياً

سجلت أعداد سيارات الركاب الكهربائية حول العالم في عام 2025 أسرع معدل نمو لها على الإطلاق، وذلك وفقاً للبيانات، التي نشرها مركز أبحاث الطاقة الشمسية والهيدروجين «زد إس دبليو» في مدينة شتوتجارت جنوب غرب ألمانيا، اليوم.

وكشفت هذه البيانات أن أعداد السيارات الكهربائية الخالصة، والهجينة القابلة للشحن، والسيارات المزودة بموسع للمدى، وصلت إلى أكثر من 74 مليون سيارة في شوارع العالم بنهاية عام 2025، بزيادة قدرها 19 مليون سيارة عن العام السابق، وكانت أعلى زيادة في هذه الأعداد بـ 19 مليون سيارة سجلت في عام 2023.

وتحتل الصين الصدارة بفارق شاسع، حيث تضم حوالي 44 مليون سيارة كهربائية، ما يعني أن 6 من كل 10 سيارات ركاب من هذه الفئة (أي 60 %) تسير في بلد واحد فقط، وتبدو الفجوة هائلة مع المركز الثاني، حيث وصل عدد هذه الفئة من السيارات في الولايات المتحدة إلى 7 ملايين سيارة، وجاءت ألمانيا في المرتبة الثالثة بـ 3.2 ملايين سيارة، تليها المملكة المتحدة بـ 2.8 مليون، ثم فرنسا بـ 2.5 مليون سيارة.

ومع ذلك تتفوق أوروبا مجتمعة على الولايات المتحدة بفارق كبير؛ إذ تمتلك الدول الأوروبية الكبرى الـ 14، التي رصدها مركز «زد إس دبليو» وحدها أكثر من 16 مليون سيارة كهربائية.

وصرح أندرياس بوتنر من المركز بقوله: إن «تطورات أسعار الوقود في الأسابيع الأخيرة تظهر بوضوح أن الدول التي تمتلك حصة عالية من المركبات الكهربائية أكثر قدرة على الصمود (على مواجهة هذه الأزمة) من الدول ذات الحصص المنخفضة». وأضاف أن «أصحاب السيارات الكهربائية لا يعتمدون على الوقود الأحفوري، وبالتالي فهم محميون بشكل أفضل من القفزات الحادة في الأسعار، ما قد يحد من الأعباء الاجتماعية والاقتصادية في أوقات الأزمات».

أما على صعيد الشركات المصنعة، فقد تصدرت شركة «بي واي دي» الصينية القائمة بفارق كبير. ولا توجد هنا أرقام دقيقة للمخزون الفعلي، بل أرقام تراكمية للتراخيص الجديدة، والتي قد تكون أعلى قليلاً من عدد السيارات الموجودة فعلياً في الشوارع. وبلغ عدد سيارات «بي واي دي» حالياً 15 مليون سيارة كهربائية، تليها شركة تسلا، المتخصصة فقط في هذا النوع من السيارات، في المركز الثاني بـ 9 مليون سيارة، ثم مجموعة فولكس فاجن بـ 5.7 مليون سيارة. كما نجحت شركتا «بي إم دبليو» ومرسيدس في حجز مكان ضمن المراكز العشرة الأولى؛ حيث جاءت «بي إم دبليو» في المركز السادس بـ 3.1 مليون سيارة، ومرسيدس في المركز الثامن بما يزيد قليلاً عن مليوني سيارة.