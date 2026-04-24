منشآت تصنيع «GAC Toyota» تنتج سيارة كل 58 ثانية





في قلب مدينة غوانغزو الصينية، تقف منشآت تصنيع السيارات التابعة لشراكة «GAC Toyota» كنموذج صناعي متقدم يعكس تحولات صناعة المركبات نحو السرعة والدقة والتكامل التقني، وذلك في إطار شراكة بين الجانبين انطلقت في عام 2024، لتعزز حضورها في واحدة من أكبر أسواق السيارات عالمياً.

ويعد هذا المصنع أحد أبرز مراكز الإنتاج في الصين، حيث يجمع بين التقنيات الحديثة وسلاسل الإمداد الذكية لتلبية الطلب المتزايد في الأسواق المحلية والعالمية، ضمن منظومة صناعية متكاملة تقودها GAC Group العملاقة.

يمتد المصنع على مساحة ضخمة تبلغ نحو 3.62 ملايين متر مربع موزعة على خمسة خطوط إنتاج رئيسية، يشكل الخط الخامس منها وحده حوالي 740 ألف متر مربع، ما يعكس حجم الاستثمارات الصناعية والتوسع المستمر في الطاقة الإنتاجية. ويضم الموقع نحو خمسة مصانع مشتركة تعمل بتناغم، لتصل القدرة الإنتاجية إلى ما يقارب 3000 سيارة يومياً، وفقاً لمستويات الطلب وحجم التشغيل.

وتبرز كفاءة العمليات الإنتاجية بشكل لافت، إذ يتم إنتاج سيارة جديدة كل 58 ثانية تقريباً داخل خطوط التجميع، في مؤشر واضح على مستوى الأتمتة والدقة التشغيلية. ولا تقتصر السرعة على خط الإنتاج فقط، بل تمتد إلى دورة التصنيع الكاملة، حيث يمكن إنجاز سيارة متكاملة – من لحظة الطلب حتى التسليم – خلال نحو يومين فقط، وهو ما يعكس تكامل العمليات بين التصنيع والخدمات اللوجستية.

وتعتمد خطوط الإنتاج داخل المصنع على تكامل دقيق بين الروبوتات والعنصر البشري، حيث تتولى الأنظمة الآلية المهام عالية الدقة مثل اللحام والدهان، فيما يشرف الكادر البشري على مراحل التجميع النهائية وضبط الجودة، بما يحقق توازناً بين الكفاءة التقنية والخبرة البشرية. كما تتم حركة القطع والمكونات داخل المصنع عبر أنظمة لوجستية ذكية، تضمن انسيابية تدفق المواد بين خطوط الإنتاج دون تأخير، وتدعم تحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.

وفيما يتعلق بالأداء السنوي، تمكنت منشآت «GAC Toyota» من إنتاج نحو 750 ألف سيارة خلال عام 2025، وهو رقم يعكس قوة الطلب على منتجات الشركة، وثقة الأسواق في جودة السيارات المصنعة داخل هذه المنشآت.

ويجسد المصنع نموذجاً متكاملاً لصناعة السيارات الحديثة، حيث تتلاقى السرعة مع الجودة، والتكنولوجيا مع الكفاءة التشغيلية، في بيئة صناعية تعتمد على الابتكار المستمر. كما يعزز الموقع مكانة مدينة غوانغزو كمركز صناعي عالمي، ويؤكد الدور المتنامي للصين في قيادة مستقبل صناعة السيارات، خاصة في ظل التحول نحو التصنيع الذكي والاستدامة.

وبهذه المعطيات، لا يمثل المصنع مجرد منشأة إنتاج، بل منصة صناعية متقدمة تعيد تعريف مفهوم التصنيع الحديث، وتؤسس لمرحلة جديدة من المنافسة العالمية في قطاع السيارات.

كذلك يقدم متحف GAC Group تجربة متكاملة تجمع بين تاريخ صناعة السيارات والابتكار التقني، حيث تأسس المتحف عام 2003 ليكون منصة تعريفية تعكس تطور الشركة ورؤيتها المستقبلية في قطاع التنقل الذكي.

ويضم المتحف 3 أقسام رئيسية في طابقه الأول، صُممت لتقديم تجربة شاملة للزوار. يركز القسم الأول على استعراض تقنيات GAC المتقدمة، من خلال نماذج ومحتوى تفاعلي يشرح تطور أنظمة القيادة والمحركات. أما القسم الثاني، فيأخذ الزوار إلى تجربة مختلفة داخل «مطعم الروبوتات»، حيث يتم تقديم الوجبات بالكامل عبر روبوتات ذكية، في مشهد يعكس التكامل بين التكنولوجيا والحياة اليومية. فيما يأتي القسم الثالث كمركز متكامل لخدمات ما بعد البيع، يوضح آليات الدعم والصيانة التي تقدمها الشركة لعملائها. ويعرض المتحف مجموعة واسعة من سيارات GAC بمختلف فئاتها، بما في ذلك سيارات السيدان، والـSUV، والميني فان، إلى جانب السيارات الهجينة، وكذلك السيارات الرياضية، عبر علامات مثل «ترامبتشي، ايون وهايبر تك»، ما يمنح الزائر نظرة شاملة على تنوع منتجات الشركة. كما يسلط الضوء على تقنيات الطاقة الحديثة، من بينها أنظمة الجيل الثالث للطاقة الهجينة المستخدمة في طرازات مثل S9، إضافة إلى استعراض «مخزن ذخيرة البطاريات» الذي يبرز تطور تقنيات تخزين الطاقة.

ومن أبرز الابتكارات المعروضة، بطارية «كارك» التي أسهمت في تقليص حجم المحرك بنسبة تصل إلى 50%، مع تحقيق كثافة طاقة تبلغ 17.29 كيلوواط لكل كيلوغرام، في خطوة تعكس توجه الشركة نحو كفاءة أعلى وأداء مستدام.

ولا تقتصر التجربة على العرض البصري فقط، إذ يضم المتحف شاشات وفيديوهات تفاعلية، إلى جانب روبوت عازف يقدم مقطوعات من الموسيقى التقليدية الصينية على آلة «الكوتشن»، في دمج فريد بين الثقافة والتكنولوجيا.

ويستقطب المتحف يومياً ما بين 300 إلى 900 زائر، موزعين على نحو 6 مجموعات يومياً، في مؤشر على الإقبال المتزايد على هذا الصرح الذي يجمع بين التعليم والترفيه، ويعكس اهتمام الجمهور بالتعرف على مستقبل صناعة السيارات. وبهذا، يشكل متحف GAC وجهة متكاملة لا تستعرض الماضي فحسب، بل تروي قصة صناعة تتجه بثقة نحو المستقبل.

الذراع الكهربائية

وتواصل «أيون»، الذراع المتخصصة في السيارات الكهربائية التابعة لمجموعة»GAC Group"، تعزيز حضورها في قطاع المركبات الذكية، مستندة إلى بنية صناعية متطورة تمتد على مساحة 460 ألف متر مربع، وتضم 3 مصانع متكاملة، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 3000 سيارة يوميًا. ويعكس هذا الأداء الصناعي المتسارع حجم النمو الذي تحققه الشركة، حيث بلغ إنتاجها خلال عام 2025 نحو 500 ألف سيارة.

ويتميز خط الإنتاج في المصنع بمرونة تشغيلية عالية، إذ يمكنه إنتاج 8 أشكال متنوعة من السيارات ضمن خط إنتاج واحد، ما يعزز الكفاءة ويمنح الشركة قدرة أكبر على الاستجابة لمتطلبات الأسواق المختلفة دون الحاجة إلى خطوط منفصلة.

وتتنوع منتجات «ايون» بين سيارات SUV والسيدان والرياضية، مع تركيز واضح على الابتكار في تقنيات الطاقة النظيفة. وتبرز السيارة الرياضية SSR كأحد أبرز طرازات الشركة، بقدرة تسارع من 0 إلى 100 كلم / س خلال 1.9 ثانية، وسرعة قصوى تصل إلى 300 كلم /س، ومدى شحن يبلغ نحو 500 كيلومتر.

كما تشمل التشكيلة طراز AION V الذي يتسع لـ5 ركاب ويدعم أنظمة القيادة الذاتية الذكية بدرجة L2++، إلى جانب طراز A800 السيدان المزود بنظام كاميرات متطور، فيما تعد سيارة Y Plus الأكثر مبيعًا، بعدما تجاوزت مبيعاتها 500 ألف سيارة، بمدى قيادة يتراوح بين 430 و610 كيلومترات حسب الفئة.

البطاريات

وفي جانب البطاريات، تعتمد «ايون» على 3 فئات متقدمة تلبي احتياجات مختلفة للمستخدمين، حيث تركز الفئة الأولى على سرعة الشحن الفائقة، إذ يمكن شحن السيارة لمدة 5 دقائق فقط لقطع مسافة تصل إلى نحو 207 كيلومترات. أما الفئة الثانية فتركز على المدى الطويل، حيث تصل إلى نحو 1000 كيلومتر بشحنة واحدة خلال مدة شحن تقارب ساعة واحدة. فيما تتميز الفئة الثالثة بمستويات أمان عالية، وهي الفئة التي تخضع لاختبارات صارمة تشمل الضرب بالمسامير الكبيرة والتعرض المباشر للطلق الناري بالبندقية، لضمان أعلى درجات الحماية ومنع الاشتعال.

وتعزز هذه المنظومة التكنولوجية مستوى السلامة، حيث تقدم الشركة ضمانًا يصل إلى مدى الحياة، وفق شروط الاستخدام السنوي المحدد، إلى جانب اعتمادها على تقنيات الذكاء الاصطناعي في القيادة الذكية والأوامر الصوتية.

وتستمر «ايون» بتوسعها عالمياً عبر تصدير سياراتها إلى أكثر من 60 دولة، فيما تشير البيانات إلى أن سياراتها تقطع يومياً أكثر من 122.5 مليون كيلومتر داخل الصين، ما يعكس ثقة المستخدمين وتسارع انتشارها في الأسواق العالمية.