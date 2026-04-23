"لوسي" بـ 647 ألف دولار





استقرت شركة فيراري على تسعير أول سيارة كهربائية فائقة القوة من إنتاجها، والتي تحمل اسم "لوسي"، عند مستوى يقارب 550 ألف يورو (نحو 647 ألف دولار)، وذلك قبل الكشف الرسمي عنها الشهر المقبل، وفقاً لمصادر مطلعة.

ويجعل هذا السعر السيارة الجديدة أعلى تكلفة من طراز "بوروسانجوي" الرياضي متعدد الاستخدامات، الذي يبدأ سعره من نحو 450 ألف يورو، مع الإشارة إلى إمكانية تعديل السعر النهائي بنسبة تصل إلى 10% بالزيادة أو النقصان.

ويعكس هذا التوجه رغبة فيراري في وضع سيارتها الكهربائية الأولى في قمة تشكيلة طرازاتها، ضمن استراتيجية يقودها الرئيس التنفيذي بنديتو فيجنا، والهادفة إلى الحفاظ على مستويات سعرية مرتفعة تستهدف شريحة فائقة الثراء، تحت شعار “التركيز على الكيف لا الكم”.

وتُعد "لوسي" اختباراً مهماً لاستراتيجية الشركة في سوق السيارات الكهربائية الفاخرة، خاصة في ظل استمرار مخاوف بعض العملاء من فقدان السيارات الكهربائية لقيمتها السوقية مقارنة بالسيارات التقليدية.

وتتبنى فيراري نهجاً مرناً في منظومة محركاتها، حيث تتيح لعملائها الاختيار بين محركات الاحتراق الداخلي والهجينة والكهربائية، مع الحفاظ على الأداء العالي الذي يميز علامتها التجارية.

وكان طراز "بوروسانجوي" قد لعب دوراً محورياً في توسيع قاعدة عملاء الشركة، وساهم في رفع متوسط أسعار البيع، مع تحديد حصته الإنتاجية عند نحو 20% من إجمالي الإنتاج السنوي لضمان الحصرية.