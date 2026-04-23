بطفرة وصلت 49 %.. أوروبا ترسم المستقبل للسيارات الكهربائية والهجينة

أعلنت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية اليوم الخميس عن ارتفاع ملحوظ في تسجيل السيارات الجديدة في أوروبا خلال شهر مارس الماضي، معززةً بالطلب المتزايد على السيارات الكهربائية والهجينة.

وارتفعت مبيعات السيارات بنسبة 12.5% على أساس سنوي لتصل إلى 1.158 مليون وحدة، حيث استحوذت السيارات الكهربائية على النصيب الأكبر من هذا الارتفاع.

وأظهرت البيانات أن مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات حققت قفزة هائلة بنسبة 48.9% مقارنة بالعام الماضي. كما ارتفعت مبيعات السيارات الهجينة القابلة للشحن بنسبة 28.2%، والسيارات الكهربائية-الهجينة بنسبة 20.1%.

وفي المقابل، شهدت السوق تراجعاً واضحاً للسيارات التي تعمل بالوقود التقليدي؛ حيث انخفضت مبيعات سيارات البنزين بنسبة 9.4%، بينما سجلت سيارات الديزل تراجعاً بنسبة 12.3%.

وبفضل هذا الأداء القوي خلال الشهر الماضي، سجل إجمالي تسجيل السيارات الجديدة في القارة الأوروبية ارتفاعاً بنسبة 4% خلال الربع الأول من العام الجاري.