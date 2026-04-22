مرسيدس تستدعي 9 آلاف سيارة «جي كلاس» لعيوب في العجلات

أعلنت شركة مرسيدس-بنز الألمانية عن استدعاء أكثر من 9 آلاف سيارة من طراز «جي كلاس» على مستوى العالم، بسبب خلل تقني قد يؤثر على سلامة القيادة.

وبحسب بيانات الهيئة الألمانية للنقل، فإن نحو 551 سيارة داخل ألمانيا قد تكون ضمن المركبات المتأثرة، حيث تم رصد عيب في مسامير العجلات. وأوضحت الشركة أن هذا الخلل يتعلق ببعض سيارات الفئة 465 الكهربائية بالكامل، والتي قد لا تستوفي فيها هذه المسامير المعايير المطلوبة.

وأشار متحدث باسم الشركة إلى أن المشكلة قد تؤدي إلى ارتخاء تثبيت العجلات مع مرور الوقت، ما قد يتسبب في انفصالها أثناء القيادة، وهو ما يشكل خطراً على ثبات السيارة وإمكانية فقدان السيطرة عليها.

وأكدت مرسيدس-بنز أنها ستقوم باستبدال مسامير العجلات في السيارات المتضررة، لافتة إلى أن عملية الإصلاح تستغرق نحو 30 دقيقة فقط داخل مراكز الصيانة.

ويُعد طراز «جي كلاس» من أبرز سيارات الطرق الوعرة الفاخرة لدى الشركة، وينتمي إلى الفئة العليا من حيث الأداء والسعر.